На пляже в Дзержинском ротвейлер разорвал ребёнку руку

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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования по уголовному делу о нападении собаки на ребёнка в Подмосковье. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.
«В программе федерального телеканала сообщалось, что в городе Дзержинском Московской области собака породы ротвейлер напала на четырёхлетнего мальчика и укусила его за руку. Глава ведомства дал поручение доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах», – говорится в сообщении.О том, что ротвейлер напал на ребёнка на пляже в Дзержинском, сообщил телеканал НТВ. Мальчик в это время пробегал мимо собаки. Отец ребёнка рассказал, что животное было на длинном поводке.
Первую помощь до приезда скорой помощи мальчику оказали сотрудники расположенной на пляже развлекательной зоны. Затем в больнице мальчику наложили швы.
Возбуждено уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности.
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Лора Луганская