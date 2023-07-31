На пляже в окрестностях Стамбула нашли 28 неразорвавшихся мин

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На пляже на турецком курорте Шиле нашли 28 неразорвавшихся мин, сообщает телеканал NTV со ссылкой на местные власти.
«Установлено, что подозрительные объекты являются артиллерийскими снарядами. 30 июля в 10:00 группа морского спецназа провела погружение. В указанном месте было обнаружено 28 боеприпасов», - прокомментировали ситуацию представители власти.Читайте также:
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Евгения Парфентьева