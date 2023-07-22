На побережье Уругвая за 10 дней выбросило более 2 тысяч мертвых пингвинов

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К берегу Уругвая за последние 10 дней смыло более 2 тысяч мертвых магеллановых пингвинов.
Об этом пишет газета El Pais, ссылаясь на представителей местной администрации.
У птиц не выявлены признаки птичьего гриппа. Глава отдела фауны министерства окружающей среды Уругвая Кармен Лейзагойен рассказала, что это смертность в воде, так как 90% пингвинов оказались молодыми особями без запасов жира, с пустыми желудками.
Но такое количество погибших птиц - беспрецедентный случай.
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У птиц не выявлены признаки птичьего гриппа. Глава отдела фауны министерства окружающей среды Уругвая Кармен Лейзагойен рассказала, что это смертность в воде, так как 90% пингвинов оказались молодыми особями без запасов жира, с пустыми желудками.
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Мария Фирсова