На подозреваемого в попытке отравить лётчиков из Армавира возбудили дело

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На подозреваемого в поптыке отравить выпускников лётного училища из Армавира возбудили уголовное дело по статье «Теракт», сообщает Telegram-канал Baza.
Напомним, на День рождения одного из выпускников Армавирского военного авиационного училища доставили торт и ящик алкоголя. Отправитель был неизвестен, поэтому, сладость пробовать не стали, а отправили на экспертизу, которая установила, что в торте был яд.
Позже выяснилось, что «подарок» доставил 32-летний уроженец украинского Мелитополя Егор Семёнов, который сразу после визита к выпускникам попытался вылететь из Ставрополя. Там его и задержали.
23 октября стало известно, что Семёнова арестовали на 15 суток. Сегодня Baza сообщил, что на задержанного возбудили уголовное дело по статье «Теракт».
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Позже выяснилось, что «подарок» доставил 32-летний уроженец украинского Мелитополя Егор Семёнов, который сразу после визита к выпускникам попытался вылететь из Ставрополя. Там его и задержали.
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Евгения Парфентьева