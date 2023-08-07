На погранзаставе в Крыму взорвалось СВУ, есть пострадавшие

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Самодельное взрывное устройство взорвалось на погранзаставе в Ленинском районе Крыма, по предварительным данным, есть пострадавшие. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Согласно сообщению, взрыв произошел утром в субботу, 5 августа, на одной из пограничных застав в Ленинском районе Крыма. Есть данные о пострадавших. Однако подробностей об их количестве и состоянии не приводится.
В настоящее время проводится проверка. Выясняется, кто именно заложил взрывное устройство.
Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в районе пляжа Любимовка в 100 метрах от берега обнаружена морская мина. Однако после обследования находки взрывотехниками Развожаев уточнил, что это была не мина.
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Элина Позднякова