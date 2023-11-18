На Поклонной горе мужчина пытался потушить Вечный огонь

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В ночь на 18 ноября 49-летний мужчина на территории мемориального комплекса «Поклонная гора» вылил жидкость из пластиковой бутылки в Вечный огонь.
По информации телеграм-канал «Осторожно Москва» мужчина помимо попытки потушить Вечны огонь, разбросал венки, возложенные в память о погибших в годы ВОВ.
Как передает столичная прокуратура, возбуждено дело, вандал задержан.
Ранее сообщали, что В результате пожара в жилом доме на Стрелецкой улице в Москве скончался один человек. Возгорание произошло в двенадцатиэтажном жилом доме в квартире на девятом этаже. Дом был возведен в 1970 году, всего в нем 80 квартир. Уточняется, что в пожаре погиб один человек.
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Дана Игумнова