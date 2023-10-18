На полицейских, не защитивших погибшего в драке аспиранта УрФУ, завели дело

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В Екатеринбурге возбудили уголовное дело против сотрудников ДПС, которые не защитили аспиранта УрФУ из Габона Франсуа Нджелассили, погибшего в драке. Об этом пишет 66.ru со ссылкой на СУ СКР по Свердловской области.
«Против полицейских, не защитивших погибшего в драке аспиранта УрФУ из Габона, возбудили уголовное дело. Обвиняемыми проходят должностные лица Изергин и Олееников, «которые не пресекли совершаемое преступление в отношении Франсуа Нджелассили», — говорится в публикации.
Аспирант УрФУ Франсуа Нджелассили был убит в драке в центре Екатеринбурга около «Бургер Кинга». В убийстве подозревают другого аспиранта, Данила Фомина.
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