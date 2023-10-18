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На полицейских, не защитивших погибшего в драке аспиранта УрФУ, завели дело

18 октября 2023, 01:46
Фото: iStock/Chalabala

Фото: iStock/Chalabala

В Екатеринбурге возбудили уголовное дело против сотрудников ДПС, которые не защитили аспиранта УрФУ из Габона Франсуа Нджелассили, погибшего в драке. Об этом пишет 66.ru со ссылкой на СУ СКР по Свердловской области.

«Против полицейских, не защитивших погибшего в драке аспиранта УрФУ из Габона, возбудили уголовное дело. Обвиняемыми проходят должностные лица Изергин и Олееников, «которые не пресекли совершаемое преступление в отношении Франсуа Нджелассили», — говорится в публикации.

Аспирант УрФУ Франсуа Нджелассили был убит в драке в центре Екатеринбурга около «Бургер Кинга». В убийстве подозревают другого аспиранта, Данила Фомина.

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#преступление
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#уголовное дело
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В Щелкове сотрудница УК сбила женщину, уезжая от недовольных жильцов
18 октября 2023, 02:17

Фото: iStock/maxim4e4ek

В подмосковном Щелкове женщину сбила на машине сотрудница управляющей компании, в настоящее время пострадавшая госпитализирована. Об этом пишет РБК со ссылкой на начальника Управления информации и общественных связей главка МВД Подмосковья Татьяну Петрову.
«По предварительной информации, женщина 1998 года рождения, управляя легковым автомобилем, совершила наезд на местную жительницу, 1984 года рождения, которая с телесными повреждениями госпитализирована», — цитирует издание слова собеседницы.

Инцидент случился около 14:15 на  улице Космодемьянской. Врачи оценивают состояние пострадавшей как средней тяжести.

По информации ТАСС, наезд был совершён сотрудницей УК одного из домов. Она сбила и переехала женщину, препятствующую ей в желании скрыться от рассерженных жильцов.

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#подмосковье
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#женщина
#ук
#инцидент
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В Запорожье прогремели взрывы
«Общественное»: В Запорожье прогремели взрывы
18 октября 2023, 01:58

Фото: iStock/RamonCast

В подконтрольном Киеву городе Запорожье прогремели взрывы. Об этом сообщает «Общественное».
«В Запорожье прогремели взрывы, передают корреспонденты «Общественного», — пишет украинский телеканал в Telegram.

ВС России начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года, спустя два дня после теракта на Крымском мосту. По оценке российских властей, за совершённым терактом стоят спецслужбы Украины. ВС РФ наносят удары по украинским объектам оборонной промышленности, энергетики, связи и военного управления. В связи с этим ежедневно объявляется воздушная тревога в регионах Украины или по всей стране.

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МИД Палестины: Удар по больнице останется «пятном на совести человечества»

Удар по больнице в Газе попал на видео
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#запорожье
#воздушная тревога
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Удар по больнице в Газе попал на видео
Появилось видео удара по больнице в секторе Газа
18 октября 2023, 01:32

Фото: iStock/Naeblys

Видеозапись удара по баптистской больнице «Аль-Ахли» в секторе Газа была опубликована в новостном Telegram-канале Yediot News. На видео запечатлен момент удара и реакция свидетелей на взрыв.
Ранее телеканал Al-Jazeera со ссылкой на представителя министерства здравоохранения Газы сообщил, что более 500 человек погибли в результате израильской атаки по баптистской больнице «Аль-Ахли» в секторе Газа. По информации палестинского министерства здравоохранения, большинство жертв — женщины и дети.



Однако израильский телеканал i24 сообщил, что первоначальное расследование армии Израиля указало на то, что взрыв в больнице в секторе Газа был следствием неудачного запуска ракеты ХАМАС. Позднее армия Израиля обвинила группировку «Исламский джихад» в этой трагедии.

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#дети
#армия
#мид
#взрыв
#женщины
#человек
#расследование
#ракеты
#удар
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МИД Палестины: удар по больнице останется «пятном на совести человечества»
МИД Палестины: удар по больнице Газы останется «пятном на совести человечества»
18 октября 2023, 00:58

Фото: iStock/ronib1979

Министерство иностранных дел Палестины заявило, что атака на больницу в секторе Газа оставит неизгладимую печать на совести всего человечества.
«Хладнокровное насилие, совершенное израильскими оккупационными войсками против сотен палестинских граждан, находившихся в больнице „Аль-Ахли“ в городе Газа, навсегда останется тяжким грехом перед всеми людьми. Мир стал свидетелем ужасов, совершенных над палестинским народом, и мы не можем остаться безучастными к этой ситуации», — подчеркнули они в своем сообщении на странице в социальной сети X.
Министерство также призвало Совет Безопасности ООН «осудить этот акт насилия и прекратить бесконтрольное убийство».

Как было ранее объявлено представителем министерства здравоохранения Газы, Израиль несет ответственность за атаку на больницу «Аль-Ахли» в секторе Газа, в результате которой погибли более 500 человек. Президент Палестины Махмуд Аббас провозгласил трехдневный траур в память о жертвах. Согласно данным палестинского министерства здравоохранения, большинство погибших — женщины и дети. Однако израильский телеканал i24 сообщает, что первоначальное расследование Армии Израиля показало, что взрыв в больнице в секторе Газа был вызван неудачным запуском ракеты ХАМАС.

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#убийство
#дети
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#ракеты
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Делегация Шольца из-за воздушной тревоги в Тель-Авиве покинула самолет
Express: Делегация Шольца из-за воздушной тревоги в Тель-Авиве покинула самолет
18 октября 2023, 00:52

Фото: сайт Кремля

На аэродроме Тель-Авива в Израиле делегация канцлера Германии Олафа Шольца покинула самолёт из-за воздушной тревоги. Об этом во вторник, 17 октября, сообщил Express.
«Делегации Шольца пришлось внезапно покинуть самолет перед вылетом из Тель-Авива в Каир из-за сигнала ракетной тревоги. Пассажиров попросили лечь на землю на аэродроме», — говорится в публикации.

По информации издания, в городе в течение дня уже несколько раз раздавались сигналы тревоги. По этой причине немецкому лидеру неоднократно приходилось спускаться в бомбоубежище при посольстве ФРГ.

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#самолет
#фрг
#киев
#шольц
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Россия и ОАЭ запросили заседание Совбеза ООН из-за удара по больнице в Газе
Россия и ОАЭ запросили срочное заседание СБ ООН из-за удара по больнице в Газе
17 октября 2023, 23:25

Фото: iStock/Soumen Hazra

Россия и ОАЭ запросили немедленное открытое заседание Совета Безопасности ООН в связи с ударом по госпиталю в Газе, сообщил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский в своем Telegram-канале.
Ранее представитель минздрава Газы утверждал, что удар по больнице «Аль-Ахли», в результате которого погибли более 500 человек, был совершен израильской стороной. Среди погибших в основном женщины и дети.

Тем временем израильский телеканал i24 сообщил, что первоначальное расследование Армии Израиля указывает на то, что взрыв в больнице в Газе был результатом неудачного запуска ракеты ХАМАС.

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Протестующие штурмуют посольство Израиля в Аммане после удара по больнице в Газе

Пентагон готовит две тысячи военных к отправке на Ближний Восток
#дети
#взрыв
#женщины
#человек
#расследование
#ракеты
#удар
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Протестующие штурмуют посольство Израиля в Аммане после удара по больнице в Газе
17 октября 2023, 22:36

Фото: iStock/Wirestock

Протестующие штурмуют здание посольство Израиля в столице Иордании Аммане, видео публикует Telegram-канал SHOT.
Протесты вспыхнули в результате удара по больнице в секторе Газа, в которой погибли от 500 до 1000 человек.

По информации SHOT, протестующие пытаются поджечь здание израильского посольства и призывают мстить Израилю за удар по больнице. Подобные сообщения сейчас распространяют в соцсетях во многих мусульманских странах региона, где есть израильские представительства.

Ранее протестующие собрались на улицах города Дженин на Западном берегу Иордана. В настоящий момент в Джанине происходят столкновения между палестинцами и израильскими силовиками.

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Минздрав Газы: При израильском ударе по больнице погибли более 500 человек

i24: Расследование Израиля показало, что больница взорвалась из-за ракеты ХАМАС
#больница
#протесты
#израиль
#посольство
#сектор газа
#взрыв
#митинг
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Аббас объявил трехдневный траур по жертвам удара по больнице в Газе
WAFA: Аббас объявил траур по жертвам израильского удара по больнице в Газе
17 октября 2023, 21:39

Фото: iStock/Jack Holliday

Президент Палестины Махмуд Аббас объявил трехдневный траур по жертвам израильского удара по больнице в секторе Газа. Об этом сообщает агентство WAFA.
Ранее представитель местного Минздрава сообщил о том, что более 500 человек погибли при израильском ударе по больнице в секторе Газа. 

Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».

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#операция
#армия
#человек
#министр
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Экс-сотрудника МВД оштрафовали за срубленную в Подмосковье сосну и уничтожили его топор
17 октября 2023, 21:17

Фото: Комлесхоз МО

Жителя Подмосковья, незаконно срубившего в подмосковном лесу сосну, оштрафовали на 55 тыс рублей. Об этом рассказали в пресс-службе Комитета лесного хозяйства Московской области.
«Полицейские из Ногинска сообщили в лесничество о рубке дерева на территории лесного фонда. Специалисты Ногинского лесничества установили, что санитарно-оздоровительные мероприятия на этом участке не назначались, разрешение на рубку деревьев никому не выдавалось», – говорится в сообщении.
 
Факт правонарушения подтвердился на месте. Оказалось, что в канун Рождества в лесу была срублена сосна диаметром 24 см. Ущерб лесному фонду лесничие оценили в 45 тыс рублей. Было возбуждено уголовное дело.
 
Полицейские установили виновника нарушения и привлекли к уголовной ответственности. Нарушитель, бывший сотрудник МВД России, признал вину до приговора и добровольно возместил материальный ущерб.
 
Однако в августе суд оштрафовал нарушителя ещё на 10 тыс рублей. Топор, которым было совершено преступление, по решению суда уничтожен.
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