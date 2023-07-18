На полковника Владимира Квачкова завели административное дело о дискредитации армии

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Полковник ГРУ в отставке Владимир Квачков получил извещение от МВД с требованием явиться в отдел.
Baza пишет, что, по словам Квачкова, явиться в отдел он должен был ещё вчера, но Владимир Квачков не заметил письма. Полковник ответной телеграммой попросил перенести визит на другую дату.
В 2005 году полковник обвинялся в покушении на Анатолия Чубайса, но был оправдан присяжными.
В 2013 году Владимир Квачков был приговорен к 8 годам колонии за попытку организации вооружённого мятежа. На свободу он вышел в феврале 2019 года.
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Мария Фирсова