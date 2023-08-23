На польских пограничников на границе с Белоруссией напали 20 нелегалов

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Вооруженные нелегальные мигранты напали на польских пограничников на границе с Белоруссией. Об этом сообщили в Пограничной страже Польши.
Отмечается, что мигранты бросали камни и палки, один из них целился в патруль. По предварительной информации, у него было гладкоствольное оружие.
Как сообщают польские пограничники, за прошедшие сутки на территорию Польши нелегально со стороны Белоруссии пытались проникнуть шестьдесят человек.
Ранее сообщалось, что Минобороны Польши готовится перебросить на границу с Белоруссией еще тысячу военнослужащих. В настоящее время около польско-белорусской границы размещено две тысячи польских солдат. Минобороны Польши также перевело в режим боевого дежурства вертолеты на границе.
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Как сообщают польские пограничники, за прошедшие сутки на территорию Польши нелегально со стороны Белоруссии пытались проникнуть шестьдесят человек.
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Екатерина Коршунова