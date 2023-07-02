На посольство Белоруссии напали в Гааге

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Вандалы напали на посольство Белоруссии в Нидерландах в ночь на воскресенье
Посольство Белоруссии в Гааге подверглось нападению злоумышленников. Об этом сообщает РИА Новости.
Сообщается, что вандалы расписали стены здания черными и красными надписями. А также в нескольких окнах выбили стекла.
Один из сотрудников посольства рассказал корреспонденту РИА Новости, что одного из подозреваемых задержали сотрудники полиции.
Уточняется, что в посольстве Белоруссии в Нидерландах отказались от официального комментария.
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Сообщается, что вандалы расписали стены здания черными и красными надписями. А также в нескольких окнах выбили стекла.
Уточняется, что в посольстве Белоруссии в Нидерландах отказались от официального комментария.
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Екатерина Коршунова