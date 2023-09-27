На предприятии под Варшавой прогремел мощный взрыв

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На одном из польских предприятий прогремел мощный взрыв, в результате которого погибли два сотрудника, об этом сообщила полицейский комендант Паулина Онишко.
Трагедия произошла в городе Тархомин, неподалеку от Варшавы. Взрыв прогремел в одном из помещений производственного предприятия.
На место происшествия был отправлен спасательный вертолёт, однако, двое сотрудников, которые в момент взрыва выполняли сварочные работы, погибли, несмотря на оказанную им медицинскую помощь.
В настоящий момент проводятся следственные мероприятия для установления причин взрыва.
Согласно уточнённым данным, по меньшей мере 68 человек погибли в результате взрыва бензохранилища в Нагорном Карабахе. В то же время в Минздраве Армении сообщили, что заявление министра Анаит Аванесян о том, что из Карабаха вывезены 125 тел погибших, не связано со взрывом.
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На место происшествия был отправлен спасательный вертолёт, однако, двое сотрудников, которые в момент взрыва выполняли сварочные работы, погибли, несмотря на оказанную им медицинскую помощь.
Согласно уточнённым данным, по меньшей мере 68 человек погибли в результате взрыва бензохранилища в Нагорном Карабахе. В то же время в Минздраве Армении сообщили, что заявление министра Анаит Аванесян о том, что из Карабаха вывезены 125 тел погибших, не связано со взрывом.
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Евгения Парфентьева