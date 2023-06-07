На проспекте Вернадского в Москве при пожаре в квартире погиб человек

Фото: Фотобанк Московской области
Один человек погиб при пожаре в Москве
В доме на проспекте Вернадского в квартире произошел пожар, погиб один человек, еще один пострадал. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
Согласно сообщению, пожар возник в квартире на седьмом этаже. При этом существует угроза, что огонь перекинется на крышу дома. На место уже выехали пожарные и скорая помощь.
Уточняется, что дым от пожара можно увидеть за несколько километров.
Ранее сообщалось, что в Москве произошёл пожар в Пречистенском переулке. В доме, где произошло возгорание, в тридцатые годы жил писатель Николай Островский.
Согласно сообщению, пожар возник в квартире на седьмом этаже. При этом существует угроза, что огонь перекинется на крышу дома. На место уже выехали пожарные и скорая помощь.
Ранее сообщалось, что в Москве произошёл пожар в Пречистенском переулке. В доме, где произошло возгорание, в тридцатые годы жил писатель Николай Островский.
Элина Позднякова