На птицефабрике в Челябинской области нашли сальмонеллу

Фото: IStock/Sergii Kolesnikov
В Челябинской области и в Приморье в мясных изделиях нашли сальмонеллу
Россельхознадзор обнаружил сальмонеллу в мясных изделиях предприятия Челябинской области и Приморья. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Бактерии были найдены в продукции, которую производила ООО «Равис-птицефабрика Сосновская» на Южном Урале. Мясо должны были направить на экспорт в Катар и Саудовскую Аравию. Сейчас на работу предприятия наложили ограничения.
Также ведомство проводит проверку в отношении свинины и свиных полуфабрикатов ООО «Ратимир» в Приморском крае. Уточняется, что эта компания имеет разрешение на поставки в ряд африканских и азиатских стран.
Ранее Россельхознадзор выявил, какие предприятия занимались поставкой продуктов в кафе в Братске, где более 103 человек отравились шаурмой, которая была заражена сальмонеллой.
Бактерии были найдены в продукции, которую производила ООО «Равис-птицефабрика Сосновская» на Южном Урале. Мясо должны были направить на экспорт в Катар и Саудовскую Аравию. Сейчас на работу предприятия наложили ограничения.
Ранее Россельхознадзор выявил, какие предприятия занимались поставкой продуктов в кафе в Братске, где более 103 человек отравились шаурмой, которая была заражена сальмонеллой.
Екатерина Шмакова