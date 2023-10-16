На птицефабрике под Петербургом ликвидировали производство поддельного алкоголя

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Полиция ликвидировала нелегальное производство алкоголя на птицефабрике в Ленинградской области. Об этом сообщает пресс-служба ГУМВД по Санкт-Петербургу и области.
Уточняется, что в ходе проведённого обыска в помещениях птицефабрики, а также в нескольких грузовиках, было обнаружено в общей сложности порядка 75 тонн суррогатного алкоголя.
Полицейские также обнаружили поддельный алкоголь, уже разлитый по бутылкам с этикетками известных российских брендов. В ближайшее время они должны были выйти в продажу.
В отношении руководства предприятия было возбуждено уголовное дело по факту изготовления и сбыта поддельного алкоголя, специальных марок и знаков соответствия.
Отмечается, что были задержаны несколько мигрантов, причастных к изготовлению суррогата. Двое из них были заключены под стражу.
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Полицейские также обнаружили поддельный алкоголь, уже разлитый по бутылкам с этикетками известных российских брендов. В ближайшее время они должны были выйти в продажу.
Отмечается, что были задержаны несколько мигрантов, причастных к изготовлению суррогата. Двое из них были заключены под стражу.
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Анастасия Чинкова