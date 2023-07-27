На путях Сокольнической ветки метро обнаружен человек

Фото: Фотобанк Московской области
На красной ветке Московского метрополитена временно увеличены интервалы движения поездов из-за того, что на пути попал человек. Об этом сообщил утром 27 июля Дептранс Москвы в своем Telegram-канале.
«На центральном участке Сокольнической линии временно увеличены интервалы движения поездов из-за человека на пути», — сообщили в ведомстве.О причинах и обстоятельствах инцидента пока неизвестно, однако сейчас поезда уже возвращаются в прежний график движения.
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