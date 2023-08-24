На разбившемся в Тверской области бизнес-джете погибла сестра прокурора Челябинской области

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На потерпевшем крушение в селе Куженкино Тверской области погибла единственная девушка на борту - стюардесса Кристина Распопова, сообщает Telegram-канал Baza.
39-летняя Кристина Распопова работала на борту бизнес-джета Пригожина стюардессой. Она также являлась сестрой зампрокурора Еманжелинска Челябинской области Евгения Распопова.
23 августа частный самолет, который принадлежал главе «ЧВК Вагнер» Евгению Пригожину потерпел крушение в Тверской области. Точная причина трагедии пока не установлена. Вс 10 человек, находившиеся на борту, включая самого предпринимателя, погибли.
Перед зданием «ЧВК Вагнер Центр» в Санкт-Петербурге появился стихийный мемориал. Горожане несут к месту памяти цветы и зажигают свечи.
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23 августа частный самолет, который принадлежал главе «ЧВК Вагнер» Евгению Пригожину потерпел крушение в Тверской области. Точная причина трагедии пока не установлена. Вс 10 человек, находившиеся на борту, включая самого предпринимателя, погибли.
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Евгения Парфентьева