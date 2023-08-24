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На разбившемся в Тверской области бизнес-джете погибла сестра прокурора Челябинской области

На разбившемся в Тверской области бизнес-джете погибла сестра прокурора Челябинской области Распопова
24 августа 2023, 08:32

Фото: iStock/LuPa Creative

На потерпевшем крушение в селе Куженкино Тверской области погибла единственная девушка на борту - стюардесса Кристина Распопова, сообщает Telegram-канал Baza.
39-летняя Кристина Распопова работала на борту бизнес-джета Пригожина стюардессой. Она также являлась сестрой зампрокурора Еманжелинска Челябинской области Евгения Распопова.

23 августа частный самолет, который принадлежал главе «ЧВК Вагнер» Евгению Пригожину потерпел крушение в Тверской области. Точная причина трагедии пока не установлена. Вс 10 человек, находившиеся на борту, включая самого предпринимателя, погибли.


Перед зданием «ЧВК Вагнер Центр» в Санкт-Петербурге появился стихийный мемориал. Горожане несут к месту памяти цветы и зажигают свечи.

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#крушение
#самолет
#погибшие
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В Москве и Петербурге проходят обыски у членов группировки «Белая масть»
РИА: В Москве и Петербурге проходят обыски у членов группировки «Белая масть»
24 августа 2023, 09:27

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

В Москве и Санкт-Петербурге полиция проводит обыски у членов группировки «Белая масть», сообщает «РИА Новости».
«Проводятся обыски в Москве и Санкт-Петербурге у членов и участников группировки «Белая масть». Движение занимается тем, что привлекает осуждённых за убийства и теракты радикалов. Они привлекаются к совершению преступлений», - прокомментировали ситуацию журналисты.

Участники группировки сами называют себя националистами и приверженцами третьего рейха.

Отмечается, что «Белая масть» имеет связи с РДК* и «Азов»*.

*Запрещенные на территории России террористические организации.

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#москва
#санкт-петербург
#полиция
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СК проводит проверку лагеря «Байкальский бор» после отравления 21 ребенка
СК начал проверку в детском лагере «Байкальский бор» в Бурятии после массового отравления
24 августа 2023, 08:02

Фото: iStock/monkeybusinessimages

Следственный комитет начал проверку лагеря «Байкальский бор» в Бурятии после отравления 21 ребенка, сообщили в СК РФ.
«Следственным отделом по Прибайкальскому району СУСК России по Республике Бурятия по данному факту проводится доследственная проверка», - прокомментировали ситуацию следователи. 

По информации ведомства, 23 августа у 21 ребенка, которые отдыхали в детском оздоровительным лагере «Байкальский бор» были обнаружены симптомы кишечной инфекции в виде тошноты и диареи.

Следователи взяли образцы для исследования из пищеблока лагеря. Пострадавшие дети будут проходить лечение в амбулаторных ​условиях.

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#следственный комитет
#бурятия
#лагерь
#отравление
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В детском лагере «Байкальский бор» произошло массовое отравление детей
В детском лагере «Байкальский бор» в Бурятии произошло массовое отравление детей
24 августа 2023, 07:48

Фото: iStock/AgFang

В детском оздоровительном лагере «Байкальский бор» в Бурятии произошло массовое отравление детей, сообщили в пресс-службе прокуратуры.
«Прокуратура республики организовала проверку по факту массового заболевания детей в детском лагере «Байкальский бор» в Прибайкальском районе», - прокомментировали ситуацию представители ведомства. 

При этом, по информации «РИА Новости», характер заболевания пока не установлен. Количество заболевших детей и тяжесть их состояния также пока не известны. Роспотребнадзор проводит расследование.

Ранее завершилась прокурорская проверка по факту массового отравления детей в детском оздоровительном лагере «Горный орлёнок». Массовое отравление детей в Шебалинском районе произошло в конце июля. В результате проверки были выявлены грубые нарушения. После проверки деятельность лагерь была приостановлена на 90 суток по решению суда.

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#прокуратура
#роспотребнадзор
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Shot: Тела погибших при крушении самолёта в Тверской области вывозят на судмедэкспертизу
24 августа 2023, 06:31

Фото: iStock/Diy13

Тела погибших при крушении в Тверской области самолёта Embraer начали вывозить на судмедэкспертизу в машинах ритуальных услуг. Об этом сообщает Телеграм-канал Shot.
В публикации говорится, что на огороженную территорию заехали две чёрные "газели" в 4:30, в 6:00 автомобили выехали. Предварительно, тела повезут в морг на улице Бобкова. На месте происшествия продолжают работать криминалисты.

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#происшествия
#люди
#вагнер
#тела
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При пожаре в приамурском селе погибли три человека, в том числе ребенок
При пожаре в приамурском селе погибла семья из трех человек, в том числе ребенок
24 августа 2023, 04:57

Фото: iStock/Distortion Media

Трагедия произошла в селе Николаевка в Приамурье: в результате пожара в жилом доме скончались три человека, включая ребенка 2020 года рождения. Прокуратура Бурейского района инициировала проверку, согласно сообщению пресс-службы ведомства.
«Вечером 23 августа 2023 года в доме в селе Николаевка произошло возгорание. В пожаре погибли мужчина и женщина, проживавшие в гражданском браке, а также их младенец», — утверждается в официальном заявлении.
Прокурор Бурейского района Юрий Непрынцев лично прибыл на место происшествия для координации работы правоохранительных органов. Следствие продолжается, и ситуация находится под надзором прокуратуры.

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#происшествия
#дома
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Во Владивостоке после сильных ливней затопило четыре школы
Во Владивостоке ливни затопили четыре школы и повредили подпорные стены зданий
24 августа 2023, 04:45

Фото: istockphoto/horkins

Проливные дожди в Приморье вызвали затопление в четырех образовательных учреждениях Владивостока, а также повлекли за собой разрушение асфальтовых дорог и подпорных стен в городе, сообщает местное правительство.
Штормовое предупреждение остается в силе по всему Приморью. В среду из-за прихода фронтальных систем начались сильные осадки, которые привели к подтоплениям в различных населенных пунктах, включая Владивосток, где затруднено движение по дорогам.

«К вечеру 23 августа в городе зафиксировано 109 миллиметров осадков. Из-за интенсивных дождей произошло обрушение трех подпорных стен, затопление в четырех школах, сходы грунта и повреждение асфальта», — гласит официальное сообщение.
На ранний четверг более 90 человек и 100 единиц техники заняты ликвидацией последствий стихии, убирают мусор и наносы.

Согласно данным властей, в Уссурийске зарегистрировано 78 миллиметров осадков, что спровоцировало повышение уровня воды в реках. Во временных лагерях размещен 121 человек. Три многоквартирных дома и 17 частных участков в городе затоплены, идет откачка воды. В поселке Партизан автомобильное сообщение в районе железнодорожного моста прекращено.
В общем, по территории Приморья отмечается затопление домов и дорог. В пятницу региону грозит новый циклон, прогнозируется до 55 миллиметров осадков за сутки.

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#тигры
#дожди
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Фрагмент самолета Пригожина нашли в двух километрах от места крушения
Один из фрагментов самолета Пригожина нашли в двух километрах от места крушения
24 августа 2023, 03:51

Фото: iStock/FelixRenaud

Один из обломков разрушенного самолета в Тверской области, на котором находился Евгений Пригожин, расположен на подъезде к деревне Куженкино, примерно в двух километрах от места аварии, сообщил корреспондент РИА Новости.
В среду МЧС России заявило, что рядом с посёлком Куженкино произошло крушение частного воздушного судна Embraer Legacy, следовавшего из Москвы в Санкт-Петербург. Всего на борту было десять человек, включая трёх членов экипажа, и по предварительным данным, никто не выжил. Росавиация начала расследование инцидента. Согласно официальному списку пассажиров, среди них был Евгений Пригожин.

Место, где находится фрагмент самолета, огорожено полицией. Рядом стоят несколько автомобилей силовых структур, некоторые из них с включенными сиренами. Полицейские допрашивают водителей, проезжающих мимо, и уточняют цель их поездки.

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#петербург
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В Санкт-Петербурге люди несут к «Вагнер Центру» цветы и лампады
«Москва 24»: В Санкт-Петербурге люди несут к «Вагнер Центру» цветы и лампады
24 августа 2023, 01:49

Фото: iStock/idmanjoe

В Санкт-Петербурге возле «Вагнер Центра» образовался стихийный мемориал. Об этом пишет Телеграм-канал «Москва 24».
Отмечается, что в связи с гибелью основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина люди несут к зданию цветы, лампады и нашивки частной военной компании.



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#люди
#вагнер
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Возле берегов Финляндии заметили российскую подводную лодку
YLE: Жители Финляндии заметили у берегов города Ханко российскую подводную лодку
24 августа 2023, 01:36

Фото: iStock/naumoid

У берегов города Ханко в Финляндии местные жители якобы заметили российскую подводную лодку. Об этом сообщает YLE.
По данным финской телерадиокомпании, подводная лодка находилась в надводном положении.

«Командир Ансси Мункки из Университета национальной обороны распознал судно. Это российская подводная лодка класса «Кило», выпускаемая с 1980-х годов», — пишет YLE.

Мунки отметил, что в нахождении подлодки в Финском заливе нет ничего необычного. Они ходят в надводном положении и передвигаются по одному фарватеру с кораблями и паромами из-за небольшой глубины.

«Подводные лодки часто всплывают именно для того, чтобы другие, движущиеся в море, обязательно их заметили и знали, что нужно быть осторожными», — цитирует издание слова специалиста.

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#россия
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