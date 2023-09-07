На ребенка упала оконная рама в школе под Саратовом

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Прокуратура проводит проверку по факту травмирования ребенка, которому потребовалась медицинская помощь после того, как на него в школе райцентра Степное Саратовской области упала оконная рама. Об этом сообщили в телеграм-канале областной прокуратуры.
Напомним, ранее в Ленинградской области на трассе Скандинавия перед посёлком Огоньки фура врезалась в подростков-велосипедистов школы Олимпийского резерва. Погибли две девочки, еще девять человек получили различные травмы. Президент Федерации велосипедного спорта России (ФВСР) Вячеслав Екимов заявил, что тренер велосипедисток, на которых наехала фура на трассе «Скандинавия» в Ленинградской области, не имел разрешения на проведение тренировки.
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