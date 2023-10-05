На рейсе из Бангкока в Москву россиянин ранил пассажира вилкой

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Дебошир, вооружённый железной вилкой, испугал пассажиров рейса «Аэрофлота» и ранил своего соседа.
Telegram-канал «Авиаторщина» сообщает, что ЧП случилось на борту Boeing 777 4 октября во время перелета из Бангкока в Москву. Один из пассажиров атаковал впереди сидящего мужчину железной вилкой. Мужчина получил ссадины мягких тканей спины, плеча и грудной клетки.
По словам свидетелей, причин для нападения не было. В момент атаки нападавший находился в неадекватном состоянии и не обращал внимания на требования экипажа.
Бортпроводникам пришлось связать хулигана пластиковыми наручниками и нейлоновым ремнем. На это дал разрешение командир воздушного судна, а в Шереметьево дебошира задержали полицейские.
Ранее пьяная россиянка устроила разгром в бизнес-классе самолета и отказалась покидать борт, когда он сел в Красноярске.
По информации СМИ, 40-летняя пассажирка бизнес-класса сильно перепила, начала дебоширить, испачкала сидения, нахамила бортпроводникам, а затем уснула. Когда борт приземлился в аэропорту назначения, будить хулиганку пришёл наряд полиции. Она долго не могла понять, что происходит, и почему ее пытаются вывести из самолета.
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По словам свидетелей, причин для нападения не было. В момент атаки нападавший находился в неадекватном состоянии и не обращал внимания на требования экипажа.
Ранее пьяная россиянка устроила разгром в бизнес-классе самолета и отказалась покидать борт, когда он сел в Красноярске.
По информации СМИ, 40-летняя пассажирка бизнес-класса сильно перепила, начала дебоширить, испачкала сидения, нахамила бортпроводникам, а затем уснула. Когда борт приземлился в аэропорту назначения, будить хулиганку пришёл наряд полиции. Она долго не могла понять, что происходит, и почему ее пытаются вывести из самолета.
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Мария Фирсова