На реке Лене столкнулись два танкера

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В Иркутской области столкнулись два танкера на реке Лене
На реке Лене в Иркутской области столкнулись два танкера, перевозящих бензин. Об этом стало известно ТАСС.
Топливо из цистерн танкера ТР-900 «Ерофей Хабаровск» попало в реку. В ходе инцидента жертв и раненых не было.
В сообщении следственного комитета региона отмечается, что Братский следственный отдел на транспорте проводит доследственную проверку по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение требований в области транспортной безопасности), ст. 246 УК РФ (нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ).
Ранее сообщалось, что в эфире отечественных радиостанций на территории Ейска, Анапы, Туапсе и других населённых пунктов прозвучали фейковые сообщения, отметили в оперштабе Краснодарского края.
Кроме того, власти края добавили, что достоверную информацию о ситуации в регионе можно найти только на порталах официальных ведомств.
Топливо из цистерн танкера ТР-900 «Ерофей Хабаровск» попало в реку. В ходе инцидента жертв и раненых не было.
Ранее сообщалось, что в эфире отечественных радиостанций на территории Ейска, Анапы, Туапсе и других населённых пунктов прозвучали фейковые сообщения, отметили в оперштабе Краснодарского края.
Кроме того, власти края добавили, что достоверную информацию о ситуации в регионе можно найти только на порталах официальных ведомств.
Андрей Гаврилов