На российского школьника возбудили уголовное дело за подготовку к теракту

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Девятиклассника из Красноярска подозревают в подготовке теракта на местном рынке, сообщает Telegram-канал Baza.
Отмечается, что школьника задержали во время получения компонентов для изготовления самодельного взрывного устройства.
По информации следствия, в мае 2023 года 16-летний парень решил устроить теракт на Кировском рынке на Транзитной улице. СВУ он решил собрать собственными силами, а компоненты для него заказал через интернет. Правоохранители схватили его вечером 23 августа, как раз когда он приехал получить свою покупку.
При обыске в квартире девятиклассника обнаружили химические вещества и дымовые шашки.
Парня арестовали, на него возбудили уголовное дело за подготовку к теракту.
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По информации следствия, в мае 2023 года 16-летний парень решил устроить теракт на Кировском рынке на Транзитной улице. СВУ он решил собрать собственными силами, а компоненты для него заказал через интернет. Правоохранители схватили его вечером 23 августа, как раз когда он приехал получить свою покупку.
Парня арестовали, на него возбудили уголовное дело за подготовку к теракту.
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Евгения Парфентьева