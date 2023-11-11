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На российском пороховом заводе произошел пожар

На пороховом заводе в Котовске Тамбовской области произошел мощный пожар
11 ноября 2023, 03:08
Фото: iStock/Distortion Media

Фото: iStock/Distortion Media

В ночь на субботу, 11 ноября, в Котовске Тамбовской области произошел мощный пожар на пороховом заводе, сообщает информационный канал Mash в Telegram.

Местные жители отметили, что перед взрывом был слышен взрыв.

Согласно данным канала, спустя полтора часа с момента возникновения, пожар удалось локализовать. Площадь пожара составила примерно 300 метров. Причины произошедшего на данный момент уточняются, и обстоятельства инцидента выясняются. Информации о пострадавших нет.

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#тц
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В Коломне из-за атаки БПЛА выбило стекла в доме
11 ноября 2023, 00:55

Фото: iStock/vadimrysev

В Коломне произошел взрыв в результате налета беспилотного летательного аппарата, сообщает телеграм-канал «112».
Экстренные службы направлены на место происшествия. По текущей информации, ни Министерство обороны, ни местные власти пока не предоставили комментарии по этому поводу.

В результате прилета беспилотника в Коломне было повреждено одно здание, включая выбитый стекла. По предварительной информации, пострадавших нет.

Также в телеграм-канал Baza отмечает, что сбитый над Коломной беспилотник предпринимал попытку атаки на конструкторское бюро машиностроения на Окском проспекте.

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#всу
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Массовая драка произошла на турнире по MMA в Московской области
Массовая драка произошла на турнире по MMA Fight Nights в Московской области
11 ноября 2023, 00:19

Фото: istockphoto/globalmoments

На турнире по смешанным единоборствам (ММА) Fight Nights в Москве произошла стыка, которая обернулась массовой потасовкой в зрительном зале Live Arena.
По информации ТАСС, столкнулись глава лиги кулачных боев Top Dog Данил Алеев и блогер Мухаммед Носаев. Ситуацию усложнило вмешательство зрителей, что вынудило охрану и ОМОН принять меры для восстановления порядка.

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#сбу
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Суд в Москве арестовал бывших следователей СК по делу IT-компании Merlion
10 ноября 2023, 22:06

Фото: iStock/Rattankun Thongbun

Басманный суд Москвы арестовал бывших высокопоставленных следователей СК по делу IT-компании Merlion, с которого они могли получить взятку в особо крупном размере, об этом сообщает Telegram-канал 112.
Напомним, в январе 2023 года Следственный комитет начал расследование скандального дела о попытке посадить обвинить в подготовке убийства владельцев крупной компании Merlion и осуществить рейдерский захват их бизнеса. Предполагается, что исполнители схемы должны были получить взятку в размере 15 миллиардов рублей.

Сегодня силовики задержали бывшего руководителя отдела Следственного комитета по Хорошёвскому району Рустама Юсупова, бывшего руководителя следственного управления по СЗАО Сергея Ромодановского и его заместителя - бывшего следователя Андрея Жерютина.

Фигурантов дела обвиняют в организации преступного сообщества, получении взятки, фальсификации доказательств,  незаконном задержании или заключение под стражу, привлечении заведомо невиновного к уголовной ответственности или незаконное возбуждение уголовного дела.

Ближайшие три месяца все трое проведут в СИЗО.

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#москва
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Два человека пострадали в давке в очереди за билетами в Большой театр в Москве
10 ноября 2023, 21:35

Фото: iStock/SergeyIT

В Москва два человека пострадали в давке за билетами в Большой театр, об этом сообщает Telegram-канал 112.
По информации СМИ, огромная толпа собралась на Театральной площади, чтобы успеть купить билеты на новогоднее представление «Щелкунчик». Судя по опубликованном в сети фотографиям, обезумевшую толпу пришлось контролировать с помощью специальных ограждений сотрудникам правоохранительных органов.

В результате, как минимум два человека пострадали в давке и были госпитализированы в больницу. При этом, о характере и степени тяжести их травм пока что ничего не сообщается.

Ранее на видеокамеры московского ломбарда попал момент, в который его грабит вооруженная пистолетом девушка.

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#спектакль
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Женщине, которая напала на росгвардейца в клубе, избрали меру пресечения
10 ноября 2023, 20:36

Фото: iStock/Elena Horrmann

Ленинский районный суд Санкт-Петербурга избрал меру пресечения для женщины, которая напала на сотрудника Росгвардии в клубе, об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.
Напомним, 9 ноября сотрудники ОМОН сорвали концерт группы в Санкт-Петербурге. Всех посетителей концертного зала уложили на пол и начали проверку документов. Однако, Наталья Артемова решила поругаться с правоохранителями и дала одному из них пощечину. Она кричала, что заплатила деньги и хочет послушать выступление. Женщина является давней поклонницей Zero People, а точнее их другого проекта Animal ДжаZ.

Артемову не стали помещать в СИЗО, однако, установили ей запрет на определенные действия.

Отмечается, что во время судебного заседания женщина раскаялась и признала свою вину.

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#концерт
#запрет
#сизо
#росгвардия
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#санкт-петербург
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В результате израильского удара погибла внучка главы политбюро ХАМАС
10 ноября 2023, 19:58

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

В результате удара, который по сектору Газа нанесла армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), погибла внучка главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании, об этом сообщает Safa.
По информации палестинского агентства, Руа Хаммам Исмаил Хания была студенткой медицинского учебного учреждения. При этом, сколько девушке было лет - не уточняется. 

При этом, ранее стало известно, что Израиль и ХАМАС договорились обменять по сто заложников с каждой стороны. Отмечается, что сто заложниц ХАМАС собираются обменять на сто палестинских детей и женщин, которых задержал Израиль.

В настоящий момент Израиль проводит в секторе Газа наземную операцию. Агентство Reuters заявляло, что она станет невиданной ранее по своей свирепости. ЦАХАЛ хочет разрушить инфраструктуру Газы несмотря на многочисленные жертвы среди мирного населения.

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#израиль
#жертвы
#хамас
#сектор газа
#погибшие
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В Первоуральске мужчина выявил нарколабораторию и остался должен денег
10 ноября 2023, 19:46

Фото: iStock/DedMityay

В Первоуральске мужчине поступают угрозы из-за арендатора, устроившего в квартире нарколабораторию.
Е1 пишет, что, по словам мужчины, арендатор не выходил на связь в день, когда должен был передать ключи. Тогда владелец квартиры сам приехал и увидел всё необходимое для приготовления наркотиков. Но обратился в полицию не сразу. Спустя несколько часов квартирант вернулся в квартиру. Он заявил, что веществ не хватает и рассказал об этом наркомагазину.

Владельцу жилья и его жене начали угрожать, требуя вернуть долг за наркотики. Неизвестные писали, что обольют кислотой детей, когда они будут возвращаться из школы.

Мужчина заявил в ФСБ. После чего ему разбили окна кирпичами с записками. Ещё через время подкинули свиную голову с приколотой ножом фотографией. Мужчина отправился в полицию, но и там его не защитили.

Сотрудники МВД утверждают, что заявление от него не поступало. Мужчина написал обращение в прокуратуру с жалобой на действия полиции.

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#фсб
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#лаборатория
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Ростовский суд оставил под стражей героя РФ Магасумова, обвиняемого в убийстве
10 ноября 2023, 19:26

Фото: iStock/Zolnierek

Южный окружной военный суд оставил под стражей героя России Ирека Магасумова, которого обвиняют в убийстве, об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на суд.
По версии следствия, в августе 2023 года Магасумов и его коллега познакомились в кафе с двумя девушками. Они отошли посидеть на лавочку, как вдруг подозреваемый, на фоне внезапно вспыхнувшей неприязни, застрелил одну из девушек. На него возбудили уголовное дело об убийстве.

До 3 января 2024 года Магасумова заключили под стражу, после чего защита военного подала жалобу. Сегодня суд рассмотрел её и вынес отрицательное решение. 

При этом, Магасумов просил, чтобы его вернули в зону проведения специальной военной операции. 

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#суд
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#защита
#убийство
#сво
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В Сибири раскрыли убийство, произошедшее 25 лет назад в новогоднюю ночь
В Новосибирской области раскрыли убийство произошедшее 1 января 1999 года
10 ноября 2023, 19:12

Фото: iStock/Motortion

В Новосибирской области раскрыли убийство, которое было совершено 25 лет назад в новогоднюю ночь, об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По информации следствия, в ночь на 1 января 1999 года в рабочем поселке Краснозерское Новосибирской области в сугробе обнаружили труп 47-летней женщины с признаками насильственной смерти. В то время схватить убийцу не удалось, однако, следователи изъяли с места преступления ряд важных улик, которые помогли выйти на след подозреваемого почти 25 лет спустя. 

Выяснилось, что в тот роковой день 25-летний местный житель, находясь в нетрезвом состоянии, надругался над женщиной, а затем задушил её и бросил в снегу. 

Против него возбуждено уголовное дело.

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