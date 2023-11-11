На российском пороховом заводе произошел пожар

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В ночь на субботу, 11 ноября, в Котовске Тамбовской области произошел мощный пожар на пороховом заводе, сообщает информационный канал Mash в Telegram.
Согласно данным канала, спустя полтора часа с момента возникновения, пожар удалось локализовать. Площадь пожара составила примерно 300 метров. Причины произошедшего на данный момент уточняются, и обстоятельства инцидента выясняются. Информации о пострадавших нет.
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