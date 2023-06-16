На российской границе задержали украинку с психотропами

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Женщина пыталась въехать в Россию, однако, при досмотре в ее сумке обнаружили таблетки «Налбуфин-Фармекс», содержащие в своем составе психотропные вещества, оборот которых ограничен в России. На вопрос – «Зачем ей нужны эти таблетки?» - украинка ответить не смогла.
Ранее «Радио 1» сообщало, что на трассе Екатеринбург-Тюмень правоохранители остановили автомобиль для досмотра. Выяснилось, что безобидная пенсионерка пыталась провезти более 40 свертков с наркотиками в тушах карасей.