На Сахалине большое дерево упало на автомобиль с девушкой

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что с начала обострения палестино-израильского конфликта погибли больше сотрудников ООН, которые специализируются на оказании помощи, нежели за любой другой период в истории всемирной организации. Об этом Гуттериш сообщил, выступая на пресс-конференции, посвященной актуальным событиям на Ближнем Востоке.