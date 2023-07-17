На Сахалине двух москвичей задержали за передачу взятки

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В Сахалинской области прокуратура утвердила обвинительные заключения в отношении двух москвичей за посредничество во взяточничестве и покушение на мошенничество. Об этом пишет RG.RU.
Кроме того, в преступление должен был участвовать адвокат Московской коллегии, прибывший по приглашению злоумышленника.
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Диана Аванесян