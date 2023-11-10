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На Сахалине экс-главврача больницы осудят за ущерб бюджету в 61 млн рублей

10 ноября 2023, 03:32
Фото: iStock/artisteer

Фото: iStock/artisteer

Бывшего главврача Холмской ЦРБ на юге Сахалина обвиняют в причинения ущерба региону в размере 61 млн рублей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Сахалинской области.

«Действия обвиняемой квалифицированы следственным органом по п. в ч. 3 ст. 286 (превышение должностных полномочий) УК РФ. За совершение указанного преступления предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет», — проинформировали в надзорном ведомстве.

По версии прокуратуры, главный врач центральной районной больницы приобрела здание, заведомо непригодное для эксплуатации. Отмечается, что после совершения сделки купли-продажи объект недвижимости был разобран. Ущерб оценён в 61 млн рублей.

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«Зеркало недели» сообщило о взрыве в украинском городе Днепр
10 ноября 2023, 02:07

Фото: iStock/Zeferli

Взрыв прогремел в городе Днепре на востоке Украины (прежнее название — Днепропетровск). Об этом сообщило издание «Зеркало недели».
В настоящее время в Днепропетровской, а также в Николаевской, Полтавской и Харьковской областях объявлена воздушная тревога.

Ранее украинский телеканал ТСН сообщил о взрывах в подконтрольном Украине городе Херсоне.

ВС России начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года, спустя два дня после теракта на Крымском мосту. По оценке российских властей, за совершённым терактом стоят спецслужбы Украины. ВС РФ наносят удары по украинским объектам оборонной промышленности, энергетики, связи и военного управления. В связи с этим ежедневно объявляется воздушная тревога в регионах Украины или по всей стране.

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#украина
#воздушная тревога
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Суд в Москве на два месяца арестовал экс-гендиректора ООО «Авиатика» Пьянкова
10 ноября 2023, 01:41

Фото: iStock/Thomasaf

Замоскворецкий суд Москвы на два месяца арестовал экс-главу ООО «Авиатика» Игоря Пьянкова — основного фигуранта дела о многомиллионных хищениях в Минпромторге РФ, передает ТАСС.
«Избрать в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 8 января 2024 года», — указано в постановлении Замоскворецкого суда.

Следователи настаивали на аресте Пьянкова, мотивируя это тем, что обвиняемый может скрыться от следствия и предупредить иных соучастников хищения. Сам же Пьянков настаивал на том, что он уже раскаялся и активно сотрудничает со следствием и судом.

В пресс-службе суда напомнили, что уголовное дело касается хищения бюджетных средств в размере более чем 240 млн рублей, которые были выделены МИРЭА на ОКР «Адаптация» ради создания программного обеспечения для нужд судостроительной промышленности.

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#хищение
#суд
#арест
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ФСБ попросила Лефортовский суд арестовать россиянина по делу о госизмене
10 ноября 2023, 01:01

Фото: РИА Новости/Александр Кондратюк

Следствие ФСБ попросило Лефортовский суд Москвы арестовать россиянина по статье о госизмене. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в суде.
«Суд зарегистрировал ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Блинова Г.А.», — цитирует агентство слова собеседника.

Уточняется, что из-за грифа секретности личность фигуранта и суть обвинения не раскрываются.

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#суд
#меры
#фсб
#арест
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ТСН: Звуки взрывов были слышны в Херсоне
10 ноября 2023, 00:46

Фото: iStock/nndanko

Звуки взрывов были слышны в находящемся под контролем официального Киева городе Херсоне, сообщил 10 ноября украинский телеканал ТСН.
Сейчас в подконтрольных Украине районах Херсонской области звучат сирены воздушной тревоги.

ВС России начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года, спустя два дня после теракта на Крымском мосту. По оценке российских властей, за совершённым терактом стоят спецслужбы Украины. ВС РФ наносят удары по украинским объектам оборонной промышленности, энергетики, связи и военного управления. В связи с этим ежедневно объявляется воздушная тревога в регионах Украины или по всей стране.

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#воздушная тревога
#взрывы
#украина
#херсонская область
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Мятежники-хуситы в Йемене заявили об ударе баллистическими ракетами по Израилю
09 ноября 2023, 23:11

Фото: iStock/rarrarorro

Йеменские повстанцы-хуситы из движения «Ансар Аллах» запустили партию баллистических ракет по различным целям на территории Израиля, включая военные объекты в Эйлате. Об этом сообщило в четверг агентство Reuters со ссылкой на военного представителя группировки.
Впервые о нанесении удара по Израилю хуситы сообщили 31 октября. Тогда глава пресс-службы повстанцев бригадный генерал Яхья ас-Сари утверждал, что запустили крупную партию баллистических и крылатых ракет, а также большое количество беспилотников.

Движение «Ансар Аллах» (хуситы), правящее на севере Йемена, ранее заявляло о сбитом БПЛА, который осуществлял в воздушном пространстве над территориальными водами Йемена «враждебные действия в рамках военной поддержки Соединённых Штатов израильского образования».

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#ракета
#израиль
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«Весь зал лицом в пол»: В Петербурге ОМОН сорвал тайный концерт группы Zero People
В Петербурге ОМОН сорвал подпольный концерт антироссийской группы Zero People
09 ноября 2023, 22:20

Фото: istock / artolympic

Российский дуэт Zero People прямо сейчас проверяют на мошенничество. ОМОН приехал на концерт, который должен был пройти в Санкт-Петербурге.
По данным телеграм-канала SHOT, группа продавала VIP-билеты, которые не давали никаких преимуществ. Кроме обычных билетов стоимостью 2 тысячи рублей, было 2 категории «элитных» билетов по 3 и 4,5 тысячи рублей. Приобретая их, зрители могли попасть в концертный зал через отдельный вход и занять удобные места.

Но обладатели VIP-билетов были расстроены, так как они стояли в очереди вместе со всеми, а удобные места находили очень далеко от сцены. Кроме того, выяснилось, что концерт был организован нелегально.

Сейчас в клубе «Космонавт» продолжает работать ФСБ совместно с МВД. Всего на пол уложили несколько сотен зрителей, которые ждали начала выступления Zero People. Общаются силовики и с самим Красовицким. Отмечается, что Красовицкий систематически высказывается против России с 2014 года.

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#мвд
#концерт
#зрители
#фсб
#космонавт
#билеты
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Базу США в Ираке атаковали с помощью заминированного беспилотника
Rudaw: БПЛА нанёс удар по базе США в Иракском Курдистане, там начался пожар
09 ноября 2023, 21:57

Фото: istock / Leonid Ikan

Военную базу США Харир на севере Ирака атаковали с помощью заминированного беспилотника. Об этом сообщает иракский телеканал Rudaw, ссылаясь на анонимный источник.

«Заминированный беспилотник упал и взорвался на базе Харир в Эрбиле», — сказано в сообщении телеканала.
По информации источника, после мощного взрыва в воздушной гавани загорелся топливный склад.

Отмечается, что американская база Харир, как и многие другие военные объекты США в Ираке и Сирии, стали часто подвергаться нападениям. Ответственность за эти удары уже несколько раз принимали на себя действующие в Ираке вооруженные шиитские группировки.

Ранее сообщалось, что госсекретарь США Энтони Блинкен завил, что КНДР передает России военную технику для проведения специальной военной операции на Украине, при этом Москва может помогать Пхеньяну с баллистическими ракетами.

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#сша
#военные
#беспилотник
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#бпла
#взрыв
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В Москве задержали мать, пытавшуюся продать новорожденного ребенка
В Москве арестовали женщину за продажу своего новорожденного сына
09 ноября 2023, 21:37

Фото: istock / simpson

В Москве суррогатная мать, которая продала ребенка за 25 тысяч рублей в месяц и миллион после родов, задержана и отправлена под стражу. Об этом сообщает РИА Новости.
Кроме того, ее соучастница, которая передала деньги за малыша, будет находиться под домашним арестом. Сообщается, что женщина незаконно выносила и передала ребенка клиентке из интернета, не оформляя никаких документов.

По данным следствия, в мае 2022 года 31-летняя женщина нашла клиентку в Москве, которая согласилась на ее условия. После переговоров весной 2023 года ей сделали ЭКО в клинике. 3 ноября ребенок родился и его передали биологической матери. За это суррогатная мать получила миллион рублей.

По факту возбуждено уголовное дело о торговле людьми. Двух женщин задержали.

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#женщина
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#новости
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Глава Люберец Волков поблагодарил местного жителя за задержание агрессора с мачете
09 ноября 2023, 21:25

Фото: телеграм-канал Владимира Волкова

Владимир Волков поблагодарил жителя Подмосковья Мугабила Гаджи оглы Бабаева за помощь в задержании мужчины, напавшего на люберчан с мачете. Об этом глава Люберец сообщил в своём телеграм-канале.
«Мугабил стал случайным свидетелем происшествия. Из своей машины он увидел, как преступник ранил женщину мачете на ул. Кирова. Мужчина понял, что не может остаться в стороне. Он сбил преступника, перекрыл автомобилем дорогу, и оказал помощь при задержании правонарушителя», – рассказал Волков.
Он назвал этот поступок поистине геройским, достойным настоящего мужчины. Также Волков передал слова благодарности от пострадавших.  Ранее сообщалось что 8 ноября, некий Роман Концелидзе набросился с мачете на женщину и подростка на улице Кирова в Люберцах. Оба пострадавших госпитализированы с травмами. Глава Люберец навестил их в больнице. 

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