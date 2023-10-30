На Сахалине иностранца выдворили из РФ на 70 лет за попытку раскрытия гостайны

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Южно-Сахалинский городской суд признал иностранца виновным по уголовному делу ч. 1 ст. 283.1 УК РФ о незаконном получении сведений, составляющих гостайну. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу пограничного управления ФСБ РФ по Сахалинской области.
«Иностранцу судом определено наказание в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей с выдворением за пределы РФ на 70 лет. Приговор вступил в законную силу», — говорится в публикации.
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