На Сахалине испугались видео с медведем, «пожирающим человека»

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В сахалинских Телеграм-каналах распространили видео с медведем, который якобы пожирает человека. Опубликованные кадры сопровождаются разговором мужчин, утверждающих, что хищник убил человека. Об этом пишет astv.ru.
«Сегодня на Подолях, сразу за Известковым, не доезжая Эльбана, медведь сожрал грибника одного. Один успел убежать, а второго сожрал. Тут и скорая, и менты. Ждут охотников, чтобы его застрелить. Медведь не подпускает — жрёт человека», — поясняет мужчина на видео.
Однако издание утверждает, что на самом деле всё оказалось не так — ролик сняли в Хабаровском крае, а не на Сахалине, а медведица охраняла тело погибшего медвежонка, которая сбила машина.
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Диана Аванесян