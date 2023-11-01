Радио1
Главная / Новости / Происшествия/ На Сахалине при пожаре в частном доме погибли два человека

На Сахалине при пожаре в частном доме погибли два человека

МЧС: На Сахалине при пожаре в частном доме погибли два человека
01 ноября 2023, 02:42
Фото: iStock/Diy13

Фото: iStock/Diy13

В Южно-Сахалинске при пожаре в частном доме в среду, 1 ноября, погибли два человека. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ.
«Пожарного извещателя не было — в огне погибли два человека», — проинформировали спасатели.

По данным ГУ МЧС РФ по Сахалинской области, в момент прибытия пожарных частный дом горел открытым пламенем на площади 50 квадратов.


Причины возгорания в настоящее время устанавливаются.

Читайте также:

ТАСС: В Москве водитель погиб под колёсами собственного автобуса

После драки в экстренно севшем в Сыктывкаре самолёте завели уголовное дело

В Ярославле бывший депутат Соколов сжёг ресторан и пытался сбежать из города
#спасатели
#мчс
#дом
#пожар
Читайте нас в
ТАСС: В Москве водитель погиб под колёсами собственного автобуса
01 ноября 2023, 01:57

Фото: iStock/gorodenkoff

В Москве водитель автобуса погиб, попав под колёса собственного же транспортного средства, сообщает ТАСС со ссылкой на Главное управление МВД по Москве.
«Около 21:00 водитель автобуса припарковал транспортное средство без пассажиров на Анадырском проезде и вышел из кабины. Транспортное средство начало самопроизвольное движение и совершило наезд на мужчину», — заявили в столичной полиции.

По информации источников агентства, мужчина забыл во время стоянки включить ручной тормоз.

Читайте также:

В Ивановской области завели дело после ДТП с микроавтобусом с детьми

На Таганской площади в Москве рейсовый автобус столкнулся с легковушкой

В Чувашии при столкновении автобуса и лесовоза погибла девочка
#москва
#автобус
#происшествия
#смерть
Читайте нас в
Минобороны: Над Курской областью перехвачено два украинских беспилотника
01 ноября 2023, 01:47

Фото: iStock/Oleg_Elkov

Дежурная система противовоздушной обороны (ПВО) перехватила два украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа в небе над территорией Курской области. Об этом сообщило 1 ноября Минобороны России.
Также в военном ведомстве уточнили, что эта попытка теракта со стороны киевского режима была пресечена около 23:30 мск.

Ранее во вторник, 31 октября, Минобороны сообщило о том, что украинский БПЛА самолётного типа был сбит над Белгородской областью.

Удары по приграничным регионам РФ стали ответом киевских властей на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.

Читайте также:

Минобороны РФ: ПВО сбила беспилотник самолетного типа над Белгородской областью

В Подмосковье женщине на голову упал беспилотник

МО РФ: 36 украинских БПЛА было сбито над акваторией Чёрного моря и Крымом
Читайте нас в
В Полтавской области раздаются взрывы
«Страна.ua»: В Полтавской области раздаются взрывы
01 ноября 2023, 00:36

Фото: iStock/Zeferli

Звуки разрывов слышны в Полтавской области Украины, сообщает 1 ноября издание «Страна.ua». По его информации, взрывы происходят в городе Кременчуге, где расположен крупнейший в Украине нефтеперерабатывающий завод
Согласно сообщению агентства ТАСС, при этом в Винницкой, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Хмельницкой, Черкасской и Черновицкой областях Украины по состоянию на 00:05 мск объявлялась воздушная тревога.

Ранее «Страна» сообщала о взрывах в другом городе Полтавщины — Миргороде, где, предположительно, сработали системы противовоздушной обороны (ПВО).

ВС России начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года, спустя два дня после теракта на Крымском мосту. По оценке российских властей, за совершённым терактом стоят спецслужбы Украины. ВС РФ наносят удары по украинским объектам оборонной промышленности, энергетики, связи и военного управления. В связи с этим ежедневно объявляется воздушная тревога в регионах Украины или по всей стране.

Читайте также:

На Украине сообщили о взрывах в Миргороде Полтавской области

Под Одессой по судоремонтному заводу нанесли удар

В Херсоне произошли мощные взрывы
#взрывы
#украина
#воздушная тревога
Читайте нас в
После драки в экстренно севшем в Сыктывкаре самолёте завели уголовное дело
31 октября 2023, 22:13

Фото: iStock/Akintevs

На мужчин, которые устроил драку в самолёте, вынужденно приземлившемся в Сыктывкаре, завели уголовное дело, об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Северо-западной транспортной прокуратуры.
Напомним, 30 октября самолет авиакомпании «Аэрофлот» выполнял рейс из Иркутска в Москву. Полёт проходил в штатном режиме, однако, в какой-то момент между двумя пассажирами завязался спор, а затем и драка. Бунтарей пытался успокоить даже капитан воздушного судна, однако, успехом эти попытки не увенчались. В результате, командир принял решение садиться в запасном аэропорту - в Сыктывкаре. Буйных мужчин передали в руки полиции. 

После происшествия было возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство, совершенное группой лиц на борту самолета». Ход уголовного дела находится под контролем Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Читайте также: 

В Ярославле бывший депутат Соколов сжёг ресторан и пытался сбежать из города

Суд в Махачкале отправил под арест 5 участников беспорядков в аэропорту

Пожилые супруги из Новой Москвы открыли стрельбу по соседям и полицейским
#самолет
#драка
#уголовное хулиганство
#аэрофлот
#происшествия
#прокуратура
Читайте нас в
Под украинскими обстрелами Донецка пострадала съемочная группа «Известий»
31 октября 2023, 21:32

Фото: iStock/Mihajlo Maricic

Съемочная группа «Известий» пострадала под обстрелами Вооруженных сил Украины, об этом сообщили в Telegram-канале газеты.
«Съемочная группа «Известий» пострадала во время работы на месте обстрела в Донецке», - прокомментировали ситуацию представители газеты. 

Отмечается, что в больницу госпитализированы трое корреспондентов издания. В каком состоянии они находятся - пока не сообщается.

Напомним, ночью 12 октября украинские войска предприняли попытку атаки Белгорода, однако, российские системы ПВО успешно сбили БПЛА самолетного типа. Обломки дрона упали на частный дом, после чего в нем разгорелся пожар, в котором пострадал журналист Sputnik Афганистан Хайбар Акифи. В настоящий момент мужчина находится в столичной больнице. Его состояние все еще оценивается как тяжелое. В результате атаки погибла четырехлетняя дочь Акифи и родители его жены.

Читайте также: 

Минобороны РФ: ПВО сбила беспилотник самолетного типа над Белгородской областью

СЦКК: Украинские войска за сутки 29 раз обстреляли территорию ДНР

Боец: Спецназ «Сибирь» ЮВО уничтожил группу подкрепления ВСУ под Клещеевкой
#журналисты
#пострадавшие
#днр
#обстрел
#госпитализация
Читайте нас в
В Ярославле бывший депутат Соколов сжёг ресторан и пытался сбежать из города
31 октября 2023, 20:59

Фото: iStock/Manuel Rodriguez Sevillano

В Ярославле бывший депутат Дмитрий Соколов сжёг ресторан и сбежал из города, об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
По информации СМИ, Соколов - известный политтехнолог и бывший помощник губернатора региона Лисицына.

По неустановленной в настоящий момент причине он закинул коктейль Молотова в ресторан «Сквер 20/10». В результате 37-летняя женщина получила серьезные ожоги. 

После этого Соколов попытался сбежать из города. Его задержали на трассе «Холмогоры» по пути в Москву. 

Следственный комитет возбудил в отношении бывшего депутата уголовное дело за покушение на убийство двух или более человек. Ему грозит лишение свободы на срок вплоть до пожизненного.

Читайте также: 

Задержанный Игорь Рябов является администратором канала «Образ будущего»

Жительница Тюмени тайно выселила пожилых родителей из квартиры

Суд в Махачкале отправил под арест 5 участников беспорядков в аэропорту
#убийство
#следственный комитет
#уголовное ожоги
#покушение
#ресторан
#депутат
Читайте нас в
Задержанный Игорь Рябов является администратором канала «Образ будущего»
31 октября 2023, 20:04

Фото: iStock/Rawf8

Задержанный в Москве журналист Игорь Рябов является одним из администраторов канала «Образ будущего», об этом сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на источник.
Напомним, сперва стало известно, что в Москве задержали главного редактора Рябов «Октагон. Медиа» и его 41-летней коллеги по изданию. 

Позже выяснилось, что задержание журналистов может быть связано со списком лиц, спонсировавших ВСУ. В мае 2023 года его обнародовал Telegram-канал «Образ будущего». В него включили и супругу губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко — Ирину. 

Задержанный Игорь Рябов является одним из администраторов «Образа будущего». Предполагается, что имя Ирины Дрозденко появилось там благодаря проплаченному заказу.

Возбуждено уголовное дело о клевете. 

Читайте также: 

Один из сотрудников «Октагон. Медиа» задержан в Москве

Суд в Махачкале отправил под арест 5 участников беспорядков в аэропорту

ФСБ: Координатор покушения на Царева устроился работать в санаторий, где тот жил

 
#задержание
#москва
#журналист
#уголовное дело
Читайте нас в
В Будёновском районе Донецка вспыхнул крупный пожар
31 октября 2023, 19:52

Фото: iStock/Bilanol

В Будёновском районе Донецка разгорелся крупный пожар.
Кадры пожара публикует канал «Mash на Донбассе». 

По предварительной информации - возгорание началось после прилёта снаряда. Что именно горит - остается неизвестным.
Официальных комментарий насчёт происшествия власти и правоохранительные органы пока что не предоставили. 

Ранее сообщалось, что в четверг, 26 октября, вспыхнул пожар на территории ТЭЦ-16 в Москве. Отмечается, что причиной возгорания стали неисправности в газопроводе теплоэлектроцентрали. Все сотрудники были экстренно эвакуированы, пострадавших нет.

Читайте также: 

В Химках рабочий едва не сгорел заживо из-за неисправной газонокосилки

В Петербурге подростки подожгли упаковку от чипсов и сожгли чужой автомобиль

МЧС: Взрыв газа произошёл в доме в Волгоградской области, есть пострадавшие
#днр
#пожар
#снаряд
Читайте нас в
Суд в Махачкале отправил под арест 5 участников беспорядков в аэропорту
31 октября 2023, 19:26

Фото: iStock/Zolnierek

Суд в Дагестане отправил под арест пятерых участников массовых беспорядков в аэропорту Махачкалы, об этом сообщает «ТАСС» со ссылкой на Верховный суд республики.
Напомним, вечером 29 октября вокруг международного аэропорта Махачкалы начала собираться толпа местных граждан, недовольных бомбардировками мирных районов Сектора Газа израильскими военными. В определенный момент собрание переросло в бунт, который пришлось подавлять силами правоохранительных органов. Несколько человек пострадали, двое из них находятся в больнице в тяжелом состоянии.

По словам представителей суда, задержанных признали виновными по административной статье о мелком хулиганстве. Одному из них назначили арест на 10 суток, четверым другим – на шесть. 

При этом, вчера МВД республики рассказало о задержании 83 человек, которые принимали участие в беспорядках в аэропорту Махачкалы.

Читайте также: 

МВД: В Дагестане задержали 83 человека за участие в беспорядках в Махачкале

Ущерб от беспорядков в аэропорту Махачкалы оценили в 285 млн рублей

В Дагестане заявили о жестоком пресечении любых попыток ущемления прав евреев
#дагестан
#аэропорт
#протесты
#суд
#арест
Читайте нас в
Достижения.рф