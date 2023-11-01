На Сахалине при пожаре в частном доме погибли два человека

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В Южно-Сахалинске при пожаре в частном доме в среду, 1 ноября, погибли два человека. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ.
«Пожарного извещателя не было — в огне погибли два человека», — проинформировали спасатели.
По данным ГУ МЧС РФ по Сахалинской области, в момент прибытия пожарных частный дом горел открытым пламенем на площади 50 квадратов.
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