На Сахалине произошло землетрясение

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Согласно данным сейсмологов из островного филиала Единой Геофизической службы РАН, на Сахалине было зафиксировано землетрясение магнитудой 3,2 в среду, передает РИА Новости.
По словам начальника сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елены Семеновой, жители сёл Чехов, Костромское, Пионеры и Садовники в Холмском районе могли ощутить подземные толчки силой до трёх баллов.
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