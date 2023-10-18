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На Сахалине произошло землетрясение

На Сахалине зафиксировали землетрясение магнитудой 3,2
18 октября 2023, 05:50
Фото: istockphoto/Petrovich9

Фото: istockphoto/Petrovich9

Согласно данным сейсмологов из островного филиала Единой Геофизической службы РАН, на Сахалине было зафиксировано землетрясение магнитудой 3,2 в среду, передает РИА Новости.

Событие произошло 18 октября в 11:25 по местному времени (03:25 мск). Эпицентр находился в 10 километрах северо-восточнее села Пионеры в Холмском районе, а очаг землетрясения располагался на глубине 12 километров под землей.

По словам начальника сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елены Семеновой, жители сёл Чехов, Костромское, Пионеры и Садовники в Холмском районе могли ощутить подземные толчки силой до трёх баллов.

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#землетрясение
#землетрясения
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В Красноярском крае на мужчину завели дело об оскорблении чувств верующих
СК: В Красноярском крае на мужчину завели дело об оскорблении чувств верующих
18 октября 2023, 05:49

Фото: iStock/simpson33

В городе Канск Красноярского края в отношении молодого человека возбуждено уголовное дело об оскорблении чувств верующих. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на региональный главк СК РФ.
«В Канске возбуждено уголовное дело по факту совершения местным жителем хулиганских действий, направленных на оскорбление чувств верующих», — говорится в публикации.

По версии следствия, во время воскресной утренней службы Свято-Троицкого кафедрального собора Канска три пьяных молодых человека грубо ругались на тротуаре, после чего зашли в собор. Там 20-летний молодой человек прошел на солею, кричал, танцевал, угрожая при этом насилием прихожанам. Свои действия при этом нарушитель снимал на телефон.

В настоящее время подозреваемый задержан, вопрос об избрании меры пресечения решается.

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На Сахалине произошло землетрясение

Петербурженка сбила беременную женщину на пешеходном переходе

Гладков: Над Белгородской областью сбили шесть беспилотников
#дело
#уголовное дело
#человек
#меры
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Петербурженка сбила беременную женщину на пешеходном переходе
«Фонтанка»: Петербурженка сбила беременную женщину на пешеходном переходе
18 октября 2023, 05:12

Фото: iStock/Vladimir

В Санкт-Петербурге после ДТП попала в больницу беременная женщина. Об этом пишет «Фонтанка».
Уточняется, что 38-летняя женщина на Большом Сампсониевском проспекте не успела затормозить перед нерегулируемым пешеходным переходом и совершила наезд на беременную женщину. Пострадавшая получила повреждение позвоночника и закрытую травму живота.

Прибывшие на место происшествия медики направили пострадавшую в шоковую реанимацию, в настоящее время о её состоянии ничего неизвестно.

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В Щелкове сотрудница УК сбила женщину, уезжая от недовольных жильцов

Сбежавший из хабаровского исправцентра рецидивист проехал 70 км на попутках

Гладков: Над Белгородской областью сбили шесть беспилотников
#женщина
#медики
#происшествия
#дтп
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Гладков: Над Белгородской областью сбили шесть беспилотников
18 октября 2023, 05:05

Фото: РИА Новости

Губернатор Белогородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в Белгородском районе и Яковлевском городском округе системой ПВО сбиты шесть БПЛА самолетного типа.
Предварительно, в результате происшествия никто не пострадал, написал губернатор в своём Телеграм-канале.

«В Белгородском районе и Яковлевском городском округе системой ПВО сбито шесть БПЛА самолетного типа. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет», — говорится в публикации.

Удары по приграничным регионам РФ стали ответом киевских властей на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.

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Сбежавший из хабаровского исправцентра рецидивист проехал 70 км на попутках
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#происшествия
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#всу
#рф
#пво
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Сбежавший из хабаровского исправцентра рецидивист проехал 70 км на попутках
МВД: Сбежавший из хабаровского исправцентра рецидивист проехал 70 км на попутках
18 октября 2023, 04:30

Фото: iStock/artolympic

Рецидивист, совершивший побег из помещения для нарушителей исправительного центра в Хабаровском крае, свыше 70 км проехал на попутных автомобилях, после чего скрылся в лесу. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
Сотрудниками уголовного розыска были получены сведения о том, что 38-летний житель поселка Де-Кастри, ранее осужденный за причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть жертвы, может прятаться в районе улицы Большой.

Разыскиваемый был обнаружен в лесополосе в черте города. Сопротивление оказывать он не стал, но признался, что планировал скрываться и дальше.

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В Щелкове сотрудница УК сбила женщину, уезжая от недовольных жильцов

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#полиция
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В Щелкове сотрудница УК сбила женщину, уезжая от недовольных жильцов
18 октября 2023, 02:17

Фото: iStock/maxim4e4ek

В подмосковном Щелкове женщину сбила на машине сотрудница управляющей компании, в настоящее время пострадавшая госпитализирована. Об этом пишет РБК со ссылкой на начальника Управления информации и общественных связей главка МВД Подмосковья Татьяну Петрову.
«По предварительной информации, женщина 1998 года рождения, управляя легковым автомобилем, совершила наезд на местную жительницу, 1984 года рождения, которая с телесными повреждениями госпитализирована», — цитирует издание слова собеседницы.

Инцидент случился около 14:15 на  улице Космодемьянской. Врачи оценивают состояние пострадавшей как средней тяжести.

По информации ТАСС, наезд был совершён сотрудницей УК одного из домов. Она сбила и переехала женщину, препятствующую ей в желании скрыться от рассерженных жильцов.

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#подмосковье
#врачи
#женщина
#ук
#инцидент
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В Запорожье прогремели взрывы
«Общественное»: В Запорожье прогремели взрывы
18 октября 2023, 01:58

Фото: iStock/RamonCast

В подконтрольном Киеву городе Запорожье прогремели взрывы. Об этом сообщает «Общественное».
«В Запорожье прогремели взрывы, передают корреспонденты «Общественного», — пишет украинский телеканал в Telegram.

ВС России начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года, спустя два дня после теракта на Крымском мосту. По оценке российских властей, за совершённым терактом стоят спецслужбы Украины. ВС РФ наносят удары по украинским объектам оборонной промышленности, энергетики, связи и военного управления. В связи с этим ежедневно объявляется воздушная тревога в регионах Украины или по всей стране.

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МИД Палестины: Удар по больнице останется «пятном на совести человечества»

Удар по больнице в Газе попал на видео
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#пво
#запорожье
#воздушная тревога
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На полицейских, не защитивших погибшего в драке аспиранта УрФУ, завели дело
18 октября 2023, 01:46

Фото: iStock/Chalabala

В Екатеринбурге возбудили уголовное дело против сотрудников ДПС, которые не защитили аспиранта УрФУ из Габона Франсуа Нджелассили, погибшего в драке. Об этом пишет 66.ru со ссылкой на СУ СКР по Свердловской области.
«Против полицейских, не защитивших погибшего в драке аспиранта УрФУ из Габона, возбудили уголовное дело. Обвиняемыми проходят должностные лица Изергин и Олееников, «которые не пресекли совершаемое преступление в отношении Франсуа Нджелассили», — говорится в публикации.

Аспирант УрФУ Франсуа Нджелассили был убит в драке в центре Екатеринбурга около «Бургер Кинга». В убийстве подозревают другого аспиранта, Данила Фомина.

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#преступление
#дело
#мвд
#уголовное дело
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Удар по больнице в Газе попал на видео
Появилось видео удара по больнице в секторе Газа
18 октября 2023, 01:32

Фото: iStock/Naeblys

Видеозапись удара по баптистской больнице «Аль-Ахли» в секторе Газа была опубликована в новостном Telegram-канале Yediot News. На видео запечатлен момент удара и реакция свидетелей на взрыв.
Ранее телеканал Al-Jazeera со ссылкой на представителя министерства здравоохранения Газы сообщил, что более 500 человек погибли в результате израильской атаки по баптистской больнице «Аль-Ахли» в секторе Газа. По информации палестинского министерства здравоохранения, большинство жертв — женщины и дети.



Однако израильский телеканал i24 сообщил, что первоначальное расследование армии Израиля указало на то, что взрыв в больнице в секторе Газа был следствием неудачного запуска ракеты ХАМАС. Позднее армия Израиля обвинила группировку «Исламский джихад» в этой трагедии.

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#взрыв
#женщины
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#расследование
#ракеты
#удар
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МИД Палестины: удар по больнице останется «пятном на совести человечества»
МИД Палестины: удар по больнице Газы останется «пятном на совести человечества»
18 октября 2023, 00:58

Фото: iStock/ronib1979

Министерство иностранных дел Палестины заявило, что атака на больницу в секторе Газа оставит неизгладимую печать на совести всего человечества.
«Хладнокровное насилие, совершенное израильскими оккупационными войсками против сотен палестинских граждан, находившихся в больнице „Аль-Ахли“ в городе Газа, навсегда останется тяжким грехом перед всеми людьми. Мир стал свидетелем ужасов, совершенных над палестинским народом, и мы не можем остаться безучастными к этой ситуации», — подчеркнули они в своем сообщении на странице в социальной сети X.
Министерство также призвало Совет Безопасности ООН «осудить этот акт насилия и прекратить бесконтрольное убийство».

Как было ранее объявлено представителем министерства здравоохранения Газы, Израиль несет ответственность за атаку на больницу «Аль-Ахли» в секторе Газа, в результате которой погибли более 500 человек. Президент Палестины Махмуд Аббас провозгласил трехдневный траур в память о жертвах. Согласно данным палестинского министерства здравоохранения, большинство погибших — женщины и дети. Однако израильский телеканал i24 сообщает, что первоначальное расследование Армии Израиля показало, что взрыв в больнице в секторе Газа был вызван неудачным запуском ракеты ХАМАС.

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