На Сахалине прошёл мощнейший ливень

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Десятки домов оказались затоплены, тысячи человек остались без электричества.
Baza пишет, что самая сложная ситуация наблюдается в Южно-Сахалинске. Там, а также в соседних районах, отменили занятия в школах. Местных жителей просят не выходить на улицу без острой необходимости.
В регионе вели режим ЧС.
В августе на фоне сильных ливней, порывистого ветра и паводков во Владивостоке произошло аварийное отключение электричества. Без света остались около 70 тысяч горожан.
Из-за разгула стихии пришлось проводить экстренную эвакуацию воспитанников и сотрудников двух детских садов. Некоторых детей родители забрали домой, других перевезли в детский сад, находящийся в более безопасном месте. Также сообщается, что из-за паводка временно перекрыта федеральная трасса «Уссури». Аварийные бригады и дорожные службы уже приступили к ремонтно-восстановительным работам. Части абонентов уже удалось снова подключить к электроснабжению.
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В регионе вели режим ЧС.
Из-за разгула стихии пришлось проводить экстренную эвакуацию воспитанников и сотрудников двух детских садов. Некоторых детей родители забрали домой, других перевезли в детский сад, находящийся в более безопасном месте. Также сообщается, что из-за паводка временно перекрыта федеральная трасса «Уссури». Аварийные бригады и дорожные службы уже приступили к ремонтно-восстановительным работам. Части абонентов уже удалось снова подключить к электроснабжению.
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Мария Фирсова