На Сахалине суд приговорил сбежавшего из зоны СВО бойца к четырем годам колонии

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Военнослужащего ВС России приговорили к четырём годам колонии за самовольное оставление места службы в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Южно-Сахалинский гарнизонный военный суд.
«Российскому военнослужащему назначено наказание в виде лишения свободы на срок четыре года. Отбывание наказания ему назначено в исправительной колонии строгого режима», — говорится в публикации.
Суд установил, что мужчина самовольно оставил пункт подразделения воинской части ВС РФ в зоне спецоперации на территории ДНР. Спустя три недели отсутствия, мужчина добровольно прибыл в воинскую часть в Южно-Сахалинске.
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