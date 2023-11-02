На Сахалине судью обвиняют в вынесении незаконное решения по делу друга

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На Сахалине перед судом предстанет арбитражный судья в отставке за вынесение по делу своего приятеля заведомо неправосудного решения. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Сахалинской области.
В надзорном ведомстве уточнили, что судью обвиняют в совершении преступления по ч. 1 ст. 305 (вынесение судьей заведомо неправосудного решения) УК РФ и ч. 2 ст. 286 (совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан и организаций, охраняемых законом интересов общества и государства, совершенное лицом, занимающим государственную должность РФ) УК РФ.
Следствием установлено, что находясь в должности судьи Арбитражного суда Сахалинской области обвиняемая вынесла в отношении своего друга заведомо незаконное решение.
В настоящее время уголовное дело направили в Сахалинский областной суд, там его рассмотрят по существу.
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Следствием установлено, что находясь в должности судьи Арбитражного суда Сахалинской области обвиняемая вынесла в отношении своего друга заведомо незаконное решение.
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Диана Аванесян