На Сахалине уборщица пойдет под суд за кражу двух млн со счета школы

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В Южно-Сахалинске завершилось расследование уголовного дела в отношении бывшего бухгалтера средней общеобразовательной школы. Об этом пишет RG.RU.
40-летнюю женщину, работающую в школе с 2016 года, обвиняют в краже более 2 млн. руб. со счета образовательного учреждения. Согласно проведенной в 2021 году проверке, ранее она была судима за имущественные преступления.
При этом директор школы оформила обвиняемую уборщицей фиктивно, хотя на деле она выполняла функции бухгалтера.
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При этом директор школы оформила обвиняемую уборщицей фиктивно, хотя на деле она выполняла функции бухгалтера.
«Этим она воспользовалась в корыстных целях — стала похищать денежные средства с банковского лицевого счета организации, создавая ложные платежные поручения на приобретение моющих средств, хозяйственных товаров, строительных материалов, канцелярских принадлежностей», — цитирует издание сообщение областного УМВД.
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Диана Аванесян