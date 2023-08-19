На севере Москвы автомобиль наехал на человека

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В Москве на МСД автомобиль совершил наезд на водителя, вышедшего из машины. Об этом столичный дептранс сообщил в своем Телеграм-канале.
В настоящее время на месте происшествия работают городские оперативные службы. Информация о пострадавших и подробности инцидента выясняется.
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