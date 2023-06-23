На севере Москвы мужчина заживо сгорел в квартире

Фото: прокуратура Москвы
В Москве в сгоревшей квартире нашли тело мужчины
На севере Москвы в сгоревшей квартире нашли тело мужчины. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.
Возгорание произошло в квартире на 12 этаже жилого дома на улице Маршала Федоренко. На место выехали спасатели. После тушения огня, они нашли тело мужчины 1964 года рождения. По предварительным данным, пожар в жилище начался из-за неосторожного обращения с огнем.
В Москве трехлетняя девочка выжила после падения с шестого этажа. Малышку доставили в больницу, сейчас за ее жизнь борются врачи.
Возгорание произошло в квартире на 12 этаже жилого дома на улице Маршала Федоренко. На место выехали спасатели. После тушения огня, они нашли тело мужчины 1964 года рождения. По предварительным данным, пожар в жилище начался из-за неосторожного обращения с огнем.
Екатерина Шмакова