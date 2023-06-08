Фото: Фотобанк Московской области / Пелагия Тихонова
Возгорание газопровода в районе Сокол в Москве удалось ликвидировать
На севере Москвы потушили пожар на газопроводе, предаёт Telegram-канал Mash.
Напомним, что в четверг, 8 июня, во дворе дома 71 на Ленинградском проспекте в Москве во время ремонтных работ загорелся газопровод. Возгорание началось на глубине 1,5 метра. Пламенем охватило трубу и деревянную опалубку.Кроме этого, был повреждён припаркованный поблизости автомобиль. В результате происшествия один человек погиб, ещё один пострадал.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в Москве в ТЦ «Авиапарк» 14-летний мальчик сломал позвоночник в игровой комнате, а в Иркутске восьмилетнюю девочку госпитализировали после того, как она выпала на дорогу из машины пьяного отчима во время движения.
«Газ перекрыт, экстренные службы ликвидируют последствия происшесвия», — говорится в сообщении.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в Москве в ТЦ «Авиапарк» 14-летний мальчик сломал позвоночник в игровой комнате, а в Иркутске восьмилетнюю девочку госпитализировали после того, как она выпала на дорогу из машины пьяного отчима во время движения.
Яна Таёжная