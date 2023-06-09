На севере Москвы потушили пожар на площади 70 квадратных метров

Фото: Фотобанк Московской области / Пелагия Тихонова
Уточняется, что в сети появились кадры, на которых видно, как столб чёрного дыма поднимается в районе метро «Аэропорт» в Москве.
«По данным МЧС, на Чапаевском переулке загорелись гаражи», — говорится в сообщении.На место происшествия выехали экстренные службы. Пожар на площади 70 квадратных метров удалось ликвидировать.
Ранее «Радио 1» сообщало, что шестидесятилетний дедушка застрелил из огнестрельного оружия своего знакомого в деревне Каменка городского округа Кашира, а в Иркутске восьмилетнюю девочку госпитализировали после того, как она выпала на дорогу из машины пьяного отчима во время движения.