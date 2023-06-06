На севере Москвы произошло ДТП с участием полицейского автомобиля

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«Сегодня около 10:05 на ул. Онежская случилось ДТП — столкновение служебного автомобиля с легковой машиной. После столкновения служебный автомобиль опрокинулся», — приводит АГН «Москва» сообщение пресс-службы Главного управления МВД России по столице.
Ранее сообщалось, что на Кубани на автодороге «Обход станицы Выселки» при лобовом столкновении легкового автомобиля с грузовым погибли три человека, среди них оказался один ребёнок. Отмечалось, что водитель грузового автомобиля MAN выехал на встречную полосу движения для совершения обгона, тогда произошло лобовое столкновение с легковым автомобилем Skoda Octavia.