На Северном Кипре задержан российский банкир

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Mash: экс-председатель совета директоров банка «Советский» Митрушин был задержан на Северном Кипре
Бывшего председателя совета директоров банка «Советский» Станислава Митрушина задержали на Северном Кипре. Об этом стало известно телеграм-каналу Mash.
Уже с 2018 года мужчина числился в федеральном и международном розысках по делу о хищении в особо крупном размере. Правоохранители обнаружили злоумышленника в городе Трикомо, куда он въехал пять лет назад по поддельному албанскому паспорту. Также в республике он приобрёл недвижимость и оформил вид на жительство.
Во время обысков полицейские из его дома изъяли два компьютера, пять мобильных телефонов, несколько USB-накопителей, а также больше 150 тысяч фунтов стерлингов и 120 тысяч долларов наличными.
Ранее сообщалось, что в Ярославле некие мужчина и женщина получили по три года тюремного заключения за соучастие в схемах осужденной за неуплату налогов блогера Елены Блиновской.
Уже с 2018 года мужчина числился в федеральном и международном розысках по делу о хищении в особо крупном размере. Правоохранители обнаружили злоумышленника в городе Трикомо, куда он въехал пять лет назад по поддельному албанскому паспорту. Также в республике он приобрёл недвижимость и оформил вид на жительство.
Ранее сообщалось, что в Ярославле некие мужчина и женщина получили по три года тюремного заключения за соучастие в схемах осужденной за неуплату налогов блогера Елены Блиновской.
Андрей Гаврилов