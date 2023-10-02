На северо-западе Москвы в квартире нашли голодного плачущего ребёнка

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Голодный годовалый ребёнок в слезах находился в квартире на Новокуркинском шоссе.
РЕН ТВ пишет, что ребёнка госпитализировали. Он находился один в захламленной квартире без еды. В полицию позвонили соседи, которые услышали детский плач.
Ведомство организовало проверку. Специалисты оценят действия матери по исполнению родительских обязанностей. Сотрудники прокуратуры пытаются выяснить, почему годовалый ребёнок оказался в таких условиях.
Ранее в Новосибирской области 14-летняя девочка изуродовала 13-летнюю подругу канцелярским ножом. Школьницы жили в одном посёлке, вместе ходили в школу. Девочки считались тихими и спокойными, а их семьи характеризовались как благополучные.
13-летняя девочка пропала 1 октября. Местные жители планировали организовать поиски, но позже выяснилось, что девочка нашлась. Она пошла с подругой в лес, где подруга хотела совершить «казнь». Пострадавшая школьница отделалась ранениями, смогла сбежать и позвонить знакомым. Что стало причиной ссоры, не сообщается. По одной из версий, 14-летняя подруга якобы завидовала внешности 13-летней девочки.
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«Надлежащие условия проживания малолетнему не созданы, порядок в квартире не поддерживается, продукты питания отсутствуют», - сообщили в прокуратуре.
Ранее в Новосибирской области 14-летняя девочка изуродовала 13-летнюю подругу канцелярским ножом. Школьницы жили в одном посёлке, вместе ходили в школу. Девочки считались тихими и спокойными, а их семьи характеризовались как благополучные.
13-летняя девочка пропала 1 октября. Местные жители планировали организовать поиски, но позже выяснилось, что девочка нашлась. Она пошла с подругой в лес, где подруга хотела совершить «казнь». Пострадавшая школьница отделалась ранениями, смогла сбежать и позвонить знакомым. Что стало причиной ссоры, не сообщается. По одной из версий, 14-летняя подруга якобы завидовала внешности 13-летней девочки.
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Мария Фирсова