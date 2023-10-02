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На северо-западе Москвы в квартире нашли голодного плачущего ребёнка

02 октября 2023, 19:47
Фото: istockphoto/zms

Фото: istockphoto/zms

Голодный годовалый ребёнок в слезах находился в квартире на Новокуркинском шоссе.
РЕН ТВ пишет, что ребёнка госпитализировали. Он находился один в захламленной квартире без еды. В полицию позвонили соседи, которые услышали детский плач.
«Надлежащие условия проживания малолетнему не созданы, порядок в квартире не поддерживается, продукты питания отсутствуют», - сообщили в прокуратуре.

Ведомство организовало проверку. Специалисты оценят действия матери по исполнению родительских обязанностей. Сотрудники прокуратуры пытаются выяснить, почему годовалый ребёнок оказался в таких условиях.

Ранее в Новосибирской области 14-летняя девочка изуродовала 13-летнюю подругу канцелярским ножом. Школьницы жили в одном посёлке, вместе ходили в школу. Девочки считались тихими и спокойными, а их семьи характеризовались как благополучные.

13-летняя девочка пропала 1 октября. Местные жители планировали организовать поиски, но позже выяснилось, что девочка нашлась. Она пошла с подругой в лес, где подруга хотела совершить «казнь». Пострадавшая школьница отделалась ранениями, смогла сбежать и позвонить знакомым. Что стало причиной ссоры, не сообщается. По одной из версий, 14-летняя подруга якобы завидовала внешности 13-летней девочки.

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#москва
#дети
#родители
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Британца арестовали за издевательства над онкобольным мальчиком
В Великобритании болельщика арестовали за насмешку над онкобольным мальчиком
02 октября 2023, 20:30

Фото: iStock/Yingko

В Великобритании арестовали болельщика, который насмехался над онкобольным ребенком, об этом сообщает BBC.
По информации СМИ, инцидент произошел во время футбольного матча между «Шеффилд Уэнсдей» и «Сандерлендом» 30 сентября. Двое взрослых мужчин насмехались над болельщиком «Сандерленд». Шестилетний мальчик страдает злокачественной опухоли симпатической нервной системы (нейробластомы). 

Один из правонарушителей показал своему другу увеличенную фотографию ребенка, пока тот смеялся над кадром. 

Обоих мужчин арестовали. Тому, кто показывал фото, предъявили обвинение в нарушении общественного порядка. Второго отпустили под залог на время следственных действий. 

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#обвинение
#фото
#инцидент
#мальчик
#великобритания
#рак
#футбол
#арест
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В Чебоксарах парашютистка приземлилась на взлетную полосу прямо перед самолетом
02 октября 2023, 20:19

Фото: iStock/Mauricio Graiki

Парашютистка приземлилась посреди полосы в аэропорту Чебоксар и остановила работу аэропорта, сообщает Telegram-канал 112.
По информации СМИ, самолет стоял на рулении и уже готовился ко взлету, когда прямо перед ним упала парашютистка. 

Выяснилось, что на взлетную полосу девушку снесло ветром. Она не смогла самостоятельно подняться, и на помощь к ней подоспели сотрудники аэропорта. 

Всего в этот день с парашютом прыгали около сотни человек, несколько человек унесло на территорию воздушной гавани. 

По факту произошедшего проводится проверка. 

2 октября авиалайнер с пассажирами на борту упал на востоке Китая 1 октября. Информации о том, куда он летел, и сколько человек было на борту, пока не сообщается.

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#парашют
#самолет
#аэропорт
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Женщина-инвалид и двое детей погибли в пожаре в Курской области
02 октября 2023, 19:47

Фото: iStock/Kara Capaldo

В Курской области женщина-инвалид с двумя племянниками погибла при пожаре в частном доме, об этом региональная прокуратура сообщила в своем Telegram-канале.
«По предварительным данным, сегодня, 2 октября 2023 года, в одном из домов, расположенных в селе Дерюгино Дмитриевского района произошло возгорание одноэтажного частного дома. В результате пожара погибла 38-летняя женщина и двое детей 8 месяцев и 7 лет», - прокомментировали ситуацию в ведомстве. 

Региональная прокуратура инициировала проверку, в ходе которой будет дана оценка исполнения законодательства органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, соблюдение требований противопожарной безопасности.

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#прокуратура
#женщина
#возгорание
#дома
#пожар
#инвалиды
#дети
#погибшие
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В Дербенте школьники избили мужчину с сыном из-за замечания
02 октября 2023, 19:10

Фото: iStock/Andranik Hakobyan

В дагестанском Дербенте школьники избили отца с сыном, потому что подросткам сделали замечание.
Telegram-канал Mash Gor пишет, что родители с сыном проходили мимо школы №18. Рядом с учебным заведением стояла группа старшеклассников  и громко материлась. Мужчина сделал замечание и потребовал подростков не выражаться в присутствии женщин и детей. А в ответ школьники начали его оскорблять.
 
В словесную перепалку вмешался и сын, за что его побили. После этого подростки начали бить отца. Сообщается, что заявление на школьников пострадавшие родственники писать не стали.

Ранее сообщалось, что новосибирская школьница напала на подругу с канцелярским ножом из-за внешности. Школьницы жили в одном посёлке, вместе ходили в школу. Девочки считались тихими и спокойными, а их семьи характеризовались как благополучные.

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#дагестан
#школьники
#родители
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Пьяные поляки звонят в полицию и выдают свои кошмары за реальные преступления
02 октября 2023, 18:59

Фото: iStock/frenky362

Двое пьяных поляков позвонили в полицию и выдали свои видения за реальные преступления, об этом сообщила журналистам пресс-секретарь полиции в городе Бартошице Марта Кабелис.
Первый подобный случай произошел недалеко от города Бартошице Варминско-Мазурского воеводства. В полицию позвонил мужчина и заявил, что в его квартире находится труп друга его сожительницы. Когда по указанному адрес прибыл патруль, то дверь им открыл еле стоявший на ногах мужчина. В результате обыска квартиры, никаких трупов там найдено не было. Мужчина признал, что все это ему могло присниться. 

Второй инцидент случился  в Поморском воеводстве. В полицию также позвонил мужчина и сообщил, что его пытаются задушить. Правоохранители прибыли на место происшествия и обнаружили там вечеринку. Звонивший мужчина крепко спал. Когда его разбудили, то он очень удивился и заявил, что не помнит, чтобы кто-то его душил. Факт насилия не подтвердили и другие участники вечеринки.

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#мужчина
#происшествия
#польша
#алкоголь
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В Краснодарском крае школьница ушла из дома из-за неоплаченного отцом маникюра
02 октября 2023, 18:56

Фото: istockphoto/Dima Berlin

В Краснодарском крае идут поиски девушки, которая ушла из дома после отказа отца дать деньги на маникюр.
Telegram-канал Kub Mash сообщает, что в станице Стародеревянковской в начале лета девушка договорилась с отцом, что на каникулах будет делать любые процедуры, а после начала учебного года откажется от салона. Но на минувших выходных школьница вновь попросила у отца деньги на косметические процедуры. Отец отказал. В ответ школьница заявила, что не будет учиться, а также выполнять домашние дела.
 
Отец не воспринял всерьёз угрозы. А когда вечером вернулся домой, дочери уже не было дома. На телефонные звонки девушка не отвечает. Поиски школьницы продолжаются.

Ранее сообщалось, что СК РФ  проверит мать, которая выставила дочь из квартиры за позднее возвращение.

В соцсетях распространилось видео, на котором видно как женщина в кубанском городе Курганинск выталкивает девочку, ругая её за позднее возвращение. Согласно данным камер видеонаблюдения, с которых и было изъято видео, в этот момент было 19:30. После этого женщина начала скидывать с лестницы вещи дочери. Затем женщина всё же пустила ребёнка домой, но через некоторое время девочка обратилась за помощью к соседям, жалуясь на головную боль после побоев матери.

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#школьники
#дети
#родители
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Новосибирская школьница напала на подругу с канцелярским ножом из-за внешности
02 октября 2023, 18:28

Фото: ГУ МВД РФ по МО

В Новосибирской области 14-летняя девочка изуродовала 13-летнюю подругу канцелярским ножом.
«Комсомольская Правда» пишет, что школьницы жили в одном посёлке, вместе ходили в школу. Девочки считались тихими и спокойными, а их семьи характеризовались как благополучные.
 
13-летняя девочка пропала 1 октября. Местные жители планировали организовать поиски, но позже выяснилось, что девочка нашлась. Она пошла с подругой в лес, где подруга хотела совершить «казнь». Пострадавшая школьница отделалась ранениями, смогла сбежать и позвонить знакомым. Что стало причиной ссоры, не сообщается. По одной из версий, 14-летняя подруга якобы завидовала внешности 13-летней девочки. 

Пострадавшая госпитализирована в тяжелом состоянии. Правоохранители решают вопрос о мере пресечения для нападавшей, которой теперь грозит до 6 лет колонии.

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#школьники
#дети
#чп
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Охранники московского бара избили сотрудницу МИД
Mash: В баре Москвы охрана избила девушку, представившуюся сотрудницей МИД
02 октября 2023, 17:07

Фото: iStock/demaerre

В одном из баров Москвы охранники избили девушку, которая представилась сотрудницей МИД, сообщает Telegram-канал Mash.
По информации СМИ, инцидент произошел в ночь с субботы на воскресенье в баре Different на Патриарших прудах.

24-летняя девушка перебрала с алкоголем и начала валяться на полу, охрана решила вывести посетительницу из заведения, однако, вели себя они не очень аккуратно, и оставили на девушке синяки. 

Избитая достала мобильный телефон и начала снимать происходящее. На записи слышно, как девушка кричит, что является сотрудницей МИД. Она самом деле же она общественник из Российской ассоциации международного сотрудничества при МИД России.

За девушкой приехала скорая помощь. Помимо ссадин, ушибов и гематом у неё предварительно диагностировали закрытую травму головы.

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#алкоголь
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В Крыму кабан выскочил из моря и напугал туристов
02 октября 2023, 16:31

Фото: istockphoto/.Neil_Burton

В сети появилось видео, на кадрах которого кабан выбегает из моря.
ЧП случилось на пляже в поселке Мирный в Крыму.

На видеокадрах слышно, как отдыхающие удивляются увиденному. Потом люди начали разбегаться и предупреждать друг друга, что кабан может напасть, и лучше от него держаться подальше. Как животное оказалось в море, не сообщается. 

Ранее крупного питона обнаружили в доме в таиландской провинции Аюттхая. Чонисара Руджинатх утром услышала шум в комнате маленького племянника. Она решила, что упал потолочный вентилятор. Женщина вошла в комнату и увидела дыру в потолке. Ей стало ясно, что в комнате может находиться змея. 

Она быстро унесла ребёнка и вызвала спасателей. Потом начала искать кошек. Питомец редкой породы Кхао Мани оказался съеден питоном. Спасатели нашли сытого питона в углу детской. По предварительной версии, он заполз на чердак. Там съел кошку, а потом провалился в детскую через потолок.

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#крым
#животные
#чп
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