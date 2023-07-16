На северо-западе Москвы столкнулись такси и два мотоцикла

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На северо-Западе Москвы произошло ДТП с участием автомобиля такси и двух мотоциклов. Об этом сообщает Telegram-канал «Москва с огоньком».
На улице Маршала Бирюзова водитель такси при повороте не уступил дорогу двум мотоциклистам, а результате чего произошло столкновение.
Байкеры остались живы, в настоящее время они госпитализированы.
Ранее сообщалось, что сотрудниками полиции задержан водитель, сбивший двух пешеходов в подмосковной Электростали и скрывшийся в места аварии. В результате происшествия погибла женщина, мужчина доставлен с травмами в больницу.
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Анастасия Чинкова