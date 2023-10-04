На шоссе в Москве водитель сбил пешехода, а затем проехался по нему

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На Открытом шоссе в Москве автомобиль сбил пешехода, а затем проехался по нему, сообщает Дептранс столицы в своем Telegram-канале.
«На Открытом шоссе (в районе пересечения с Ивантеевской улицей) автомобиль сбил пешехода, переходившего проезжую часть в неположенном месте», - прокомментировали ситуацию в Депратнсе.
При этом, на кадрах с камер видеонаблюдения можно заметить, что сбитый мужчина сперва подлетел от удара, затем упал под колеса. Машина не успела остановиться и проехала прямо по человеку.
В Дептрансе напомнили, что переходить проезжую часть можно только в установленных для этого местах: светофор, пешеходный переход. При этом, необходимо убедиться, что все автомобили остановились.
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Евгения Парфентьева