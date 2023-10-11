На складе обнаружили человеческий палец и следы крови

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В туалете склада в Бангкоке, Таиланд, был обнаружен человеческий палец, сообщает издание The Thaiger.
Охранник запросил у него объяснение того, как он оказался на складе, и мужчина утверждал, что пришел посетить туалет. После разговора он сел на мотоцикл и уехал. Полиция выяснила, что этот мужчина не имеет никакой связи со складом, и ведется расследование случая.
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