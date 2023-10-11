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На складе обнаружили человеческий палец и следы крови

The Thaiger: на складе в Таиланде обнаружили человеческий палец и следы крови
11 октября 2023, 02:44
Фото: iStock/Prathaan

Фото: iStock/Prathaan

В туалете склада в Бангкоке, Таиланд, был обнаружен человеческий палец, сообщает издание The Thaiger.

Найденная часть тела находилась в мусорной корзине, и на складе обнаружены следы крови в трех разных местах. Полицейские провели анализ записей видеонаблюдения, где было видно, что ночью на склад прибыл неизвестный мужчина на мотоцикле. Он припарковал свой транспорт и провел некоторое время внутри склада. Затем он столкнулся с охранником, когда покидал территорию склада.

Охранник запросил у него объяснение того, как он оказался на складе, и мужчина утверждал, что пришел посетить туалет. После разговора он сел на мотоцикл и уехал. Полиция выяснила, что этот мужчина не имеет никакой связи со складом, и ведется расследование случая.

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В Подмосковье тушат крупный пожар на складе со стройматериалами
11 октября 2023, 03:37

Фото: iStock/dzika_mrowka

В двухэтажном складе со строительными материалами в деревне Захарово под Москвой произошел пожар. Площадь возгорания составила 675 квадратных метров.
Как подчеркнули в в Telegram-канале МЧС России, огонь удалось локализовать. В ликвидации возгорания участвуют 32 спасателя и 9 единиц пожарной техники.



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В Подмосковье ребенка вакцинировали от гриппа по ошибке
Ребенка вакцинировали от гриппа по ошибке в детском саду в Одинцово
11 октября 2023, 03:37

Фото: iStock/jarabee12

В одном из детских садов в Одинцово появилась информация о случайной вакцинации ребенка против гриппа, сообщает Telegram-канал «Депутат из Одинцово».
По данным этого источника, мать маленькой девочки предоставила письменный отказ от вакцинации, однако несмотря на это, ребенка все равно вакцинировали. Сотрудники детского сада объяснили женщине, что случилась ошибка в идентификации детей. Следует отметить, что после вакцинации у ребенка возникла повышенная температура.

Администрация учреждения провела дисциплинарное взыскание в отношении воспитателя, а также Одинцовская областная больница провела дополнительный инструктаж по соблюдению правил идентификации пациентов.

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Израиль ответил на обстрел со стороны Сирии артиллерийским огнём
11 октября 2023, 02:15

Фото: iStock/e-crow

Пресс-служба ЦАХАЛ сообщила, что в Израиле зафиксирован обстрел со стороны Сирии.
«Некоторое время назад был зафиксирован ряд запусков из Сирии по израильской территории», — говорится в Телеграм-канале израильской армии.

Информация о пострадавших в настоящее время отсутствует.

В качестве ответной меры ЦАХАЛ выпустила «в сторону источника запусков в Сирии» артиллерийские и минометные снаряды.

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#сирия
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В Москве задержан подозреваемый в убийстве человека у ТЦ «Афимолл сити»
11 октября 2023, 00:57

Фото: iStock/Andrey Mikhaylov

В Москве задержали подозреваемого в убийстве человека у ТЦ «Афимолл сити». Об этом пишет Телеграм-канал Baza.
По информации канала, в убийстве подозревают 20-летнего уроженца Кемеровской области Кирилл С., которого поймали на западе Москвы.

Предполагается, что он ударил 36-летнего Николая Мищенко из Ростовской области по голове, отчего тот скончался на месте.

Возбуждено уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего за собой смерть. Задержанному грозит до пятнадцати лет лишения свободы.

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В Санкт-Петербурге юные хоккеисты изнасиловали 12-летнего мальчика клюшкой
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#подростки
#москва
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В Санкт-Петербурге юные хоккеисты изнасиловали 12-летнего мальчика клюшкой
11 октября 2023, 00:37

Фото: iStock/JohnAlexandr

В Санкт-Петербурге прокуратура проводит проверку по факту инцидента в одном из местных хоккейных клубов. Об этом пишет «Фонтанка».
Вечером 10 октября женщина сообщила в полицию, что её 12-летнего сына после тренировки по хоккею избили и вставили в анус клюшку. В медицинском учреждении подтвердили, что около 21:00 врачи осмотрели подростка, у которого диагностирована травма прямой кишки.

Пострадавшего опросил инспектор ОДН. Юноша рассказала, что около восьми вечера закончилась тренировка и он отправился в раздевалку. За ним отправились остальные 20 игроков команды. 

Мальчики начали бросаться в него мусором и теннисным мячом, после чего началась драка. Ребята повалили юношу на пол, держали за ноги и душили. Затем они сняли с жертвы штаны и попытались засунуть в анус клюшку. Из-за удушающего захвата, у мальчика не было возможности позвать на помощь.

О произошедшем он рассказал маме. По её словам, конфликт между её сыном и другими членами команды длиться уже полтора года. Тренер и руководство хоккейного клуба знали об этом, но не реагировали на жалобы.

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В результате драки в центре Москвы погиб мужчина
Четверо мужчин подрались у торгового центра в центре Москвы, один из них погиб
10 октября 2023, 23:22

Фото: iStock/Yury Karamanenko

В центре Москвы на Пресненской набережной разразился конфликт, в ходе которого четверо человек попали в драку, передает РИА Новости. Один из участников инцидента скончался. По данным прокуратуры, инцидент произошел возле торгово-развлекательного центра.
Вечером во вторник стало известно, что один из мужчин умер в центре Москвы. Следователи выясняют обстоятельства случившегося. Полицейские также проводят оперативно-розыскные мероприятия для поиска и задержания участников драки.

Согласно информации столичной прокуратуры, конфликт между мужчинами начался возле торгово-развлекательного центра на Пресненской набережной. В ходе инцидента один из участников нанес удары двум другим мужчинам, что привело к смерти одного из них, родившегося в 1987 году. Пресненская межрайонная прокуратура занимается расследованием происшедшего и устанавливает личность злоумышленника.

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#следователи
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#полицейские
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Преподавателя из Екатеринбурга обнаружили мертвым в собственной квартире
10 октября 2023, 22:34

Фото: iStock/nito100

Преподавателя аграрного университета Игоря Олейника из Екатеринбурга обнаружили мертвым в собственной квартире, сообщает E1.RU.
По информации СМИ, тревогу забили днем 10 октября соседи педагога. Сперва они услышали грохот в квартире Олейника, а затем обратили внимание на горящий свет в его квартире и работающий телевизор. 

Неравнодушные жильцы не раз вызывали полицию, однако, в квартиру так никто и не попал. В результате, соседи вскрыли дверь самостоятельно и обнаружили Олейникова мертвым.

Мужчине было 59 лет. 

Ранее жительница Екатеринбурга ехала на работу на автобусе, когда заметила в кустах тело мужчины без обуви в неестественной позе. Вместе с медиками правоохранители прибыли на место происшествия, где констатировали смерть мужчины за несколько дней до обнаружения, так как труп был сильно обморожен.

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Подростки убили мужчину возле «Афимолл сити» в Москве
10 октября 2023, 22:16

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

Рядом со столичным ТРЦ «Афимолл сити» произошло убийство, сообщает Telegram-канал 112.
По информации СМИ, мужчина повздорил в подростками, в результате спора завязалась драка. После, группа парней скрылась с места преступления, бросив на земле убитого.

В настоящий момент на месте происшествия работают экстренные службы. Подробности случившегося устанавливаются.

Сегодня вечером в Перми сотрудница МВД сбила двух артистов, которые переходили дорогу по пешеходному переходу. По предварительной информации, женщина просто не пропустила пешеходов. Прибывшие на место происшествия медики диагностировали у пострадавших легкие травмы, от госпитализации артисты отказались.

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В детском хоккейном клубе Питера подростки пытались изнасиловать друга клюшкой
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Bild: В Берлине учитель подрался со школьниками из-за войны в Изариле
10 октября 2023, 21:36

Фото: iStock/globalmoments

В Берлине школьники избили учителя из-за спора о войне в Израиле, сообщает Bild.
По информации СМИ, 14-летний подросток пришел в школу с флагом Палестины. Во дворе его заметил учитель и попытался отнять символ арабской страны, однако, парень сдаваться не планировал.

В результате, на педагога накинулись сразу несколько человек, повалили его на землю и начали пинать ногами. 

При этом, остается не ясным, кто решил первым применить физическую силу - поддерживающий Палестину подросток или болеющий за Израиль преподаватель. Судя по видео, первым, все же, ударил педагог, однако, он заявляет, что первый удар нанес ему именно школьник.

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