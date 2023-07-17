На Солнце произошли три мощные вспышки класса М

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В воскресенье, 16 июля, на Солнце произошли три мощные вспышки. Одну из них сопровождало нарушение радиосвязи, сообщает Институт прикладной геофизики им. академика Федорова.
«В 22:26 в рентгеновском диапазоне в группе пятен 3372 (N21E30) зарегистрирована вспышка M1.1 продолжительностью 14 минут. Вспышка сопровождалась нарушением КВ-радиосвязи», — говорится в публикации на сайте института.
Вспышки М1.8 и М4.0 произошли в 18:08 и 20:46 соответственно.
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Диана Аванесян