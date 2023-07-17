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На Солнце произошли три мощные вспышки класса М

17 июля 2023, 02:47

Фото: iStock/vitacopS

В воскресенье, 16 июля, на Солнце произошли три мощные вспышки. Одну из них сопровождало нарушение радиосвязи, сообщает Институт прикладной геофизики им. академика Федорова.

«В 22:26 в рентгеновском диапазоне в группе пятен 3372 (N21E30) зарегистрирована вспышка M1.1 продолжительностью 14 минут. Вспышка сопровождалась нарушением КВ-радиосвязи», — говорится в публикации на сайте института.

Вспышки М1.8 и М4.0 произошли в 18:08 и 20:46 соответственно.

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#Солнце
#вспышки
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В Саратовской области более 180 человек пострадали из-за подтопления
17 июля 2023, 01:08

Фото: iStock/kschulze

В Саратовской области из-за подтопления в селе Солянка Озинского района Саратовской области введен режим ЧС. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на управление обеспечения безопасности жизнедеятельности населения регионального правительства.
«Подтопленными оказались 100 домов и придомовых территорий, из них 50 домовладений оказались полностью затоплены: вода вошла в дома. Пострадали 183 человека, 18 человек размещены в ПВР, два человека останутся в ПВР на ночлег», — говорится в публикации.

Уточняется, что подтопленными оказались улицы Чапаева, Молодежная и Садовая. На месте работают сотрудники спасательных служб.

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В Архангельске локализовали пожар на площади 1,5 тыс. кв. м;

Работа Керченской паромной переправы временно приостановлена;

Мать найденного на северо-востоке Москвы младенца утверждает, что не бросала его.

#Саратовская область
#подтопление
#режим ЧС
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В Архангельске локализовали пожар на площади 1,5 тыс. кв. м
17 июля 2023, 00:50

Фото: iStock/TonyFuse

В Архангельске локализовали крупный пожар на площади 1,5 тыс. кв. метров. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ.
В ведомстве ранее сообщили, что на улице Адмирала Кузнецова на площади 1 тыс. кв. метров загорелись деревянные сараи и многоквартирный дом. Спустя некоторое время площадь пожара увеличилась до 1,5 тыс. кв. метров.

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Прохожие нашли брошенного годовалого ребенка на северо-востоке Москвы;

На мусорной свалке в Астраханской области полыхает пожар;

Задержан водитель, сбивший двух пешеходов в Электростали.
#пожар
#Архангельск
#МЧС
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Работа Керченской паромной переправы временно приостановлена
16 июля 2023, 23:05

Фото: iStock/Yaslex

В воскресенье, 16 июля, вечером Керченская паромная переправа приостановила работу. Об этом сообщили в Телеграм-канале ГУМЧС России по Крыму.
«По информации Керченского морского порта, работа Керченской паромной переправы временно приостановлена», — говорится в публикации.

Причина остановки работы переправы при этом не указывается.

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#Керченская переправа
#работа
#МЧС
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Мать найденного на северо-востоке Москвы младенца утверждает, что не бросала его
16 июля 2023, 20:12

Фото: iStock/NataliaDeriabina

Найдена мать брошенного на северо-востоке Москвы годовалого младенца. Об этом сообщает столичная прокуратура в своём Telegram-канале.
24-летняя девушка утверждает, что не бросала ребёнка, он случайно выпал из окна четвёртого этажа, пока она спала. Под домом младенца и обнаружили прохожие.

В настоящее время слова матери проверяются на достоверность. Младенец до сих пор пребывает в больнице.

Ранее сообщалось, что в Ростокино на газоне прохожие обнаружили годовалого младенца, который лежал в одном подгузнике на пелёнке. Никаких повреждений при первичном осмотре обнаружено не было, для более детального обследования ребёнка отправили в больницу.

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В Москве около детской площадки обнаружили предмет, похожий на гранату

В Казани собака напала на ребёнка, гулявшего во дворе
#происшествия
#Москва
#младенец
#прокуратура
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В Москве около детской площадки обнаружили предмет, похожий на гранату
16 июля 2023, 18:42

Фото: iStock/Dzurag

В поселении Первомайское в Новой Москве рядом с детской площадкой обнаружили предмет, напоминающий гранату. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Неопознанную находку нашли в СНТ «Верховье» в 20 метрах от жилого дома, рядом находится детская площадка. Предмет похож на гранату и имеет иностранные символы на корпусе.

В настоящее время двор оцеплен, работают оперативные службы.

Ранее сообщалось, что на северо-востоке Москвы прохожие обнаружили брошенного годовалого ребёнка, который лежал на газоне около дома.

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#граната
#Москва
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На авиашоу в Финляндии разбился самолет
16 июля 2023, 17:25

Фото: istockphoto/frentusha

На авиашоу в финском городе Коувола во время выполнения фигуры высшего пилотажа разбился самолет. Пилот не успел катапультироваться и погиб.
Самолет упал в лесу неподалеку от аэропорта Силланпяя. В финской полиции заявили, что начнут расследование авиакатастрофы на месте происшествия, передает «Интерфакс». Зрители и гости авиашоу не подвергались непосредственной опасности, никто из них не пострадал.

Один из очевидцев трагедии рассказал, что во время выполнения сложной фигуры высшего пилотажа самолет вдруг завалился на крыло, а затем вошел в штопор и начал стремительно падать. Через несколько секунд раздался страшный грохот. Как сообщили представители правопорядка, при необходимости будет предоставлена дополнительная информация о ходе расследования.

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#финляндия
#авиашоу
#самолет
#пилотаж
#катастрофа
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На северо-западе Москвы столкнулись такси и два мотоцикла
16 июля 2023, 17:04

Фото: iStock/Jamiga

На северо-Западе Москвы произошло ДТП с участием автомобиля такси и двух мотоциклов. Об этом сообщает Telegram-канал «Москва с огоньком».
На улице Маршала Бирюзова водитель такси при повороте не уступил дорогу двум мотоциклистам, а результате чего произошло столкновение.

Байкеры остались живы, в настоящее время они госпитализированы.

Ранее сообщалось, что сотрудниками полиции задержан водитель, сбивший двух пешеходов в подмосковной Электростали и скрывшийся в места аварии. В результате происшествия погибла женщина, мужчина доставлен с травмами в больницу.

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#авария
#происшествия
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Прохожие нашли брошенного годовалого ребенка на северо-востоке Москвы
16 июля 2023, 15:33

Фото: istockphoto/Mladen Zivkovic

Возле одного из жилых домов на северо-востоке Москвы прохожие нашли брошенного годовалого младенца. Об этом сообщили в пресс-службе городской прокуратуры.
Маленький мальчик лежал под окнами дома прямо на земле. В надзорном ведомстве сообщили, что ребенка передали для осмотра медицинским работникам. Видимых повреждений на теле малыша не зафиксировано, передает сайт «Рен ТВ». Правоохранителям предстоит выяснить, кто оставил младенца на улице.

Прокуратура Северо-Восточного административного округа Москвы взяла на контроль установление личности ребенка и его родителей, а также последующее устройство малыша. По факту происшедшего организована проверка с целью выяснения деталей и причин, по которым ребенка оставили на улице. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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#ребенок
#Москва
#прокуратура
#проверка
#младенец
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На мусорной свалке в Астраханской области полыхает пожар
16 июля 2023, 13:53

Фото: iStock/Distortion Media

В Астраханской области на площади 3 тыс. кв. м. горит мусор, огонь может распространиться на ближайшие дома. Об этом в своём Telegram-канале сообщает региональное ГУ МЧС России.
«В 12:39 (11:39 по московскому времени) в оперативную дежурную смену поступило сообщение о возгорании свалки ТБО и мусора на площади 3000 кв. м., есть угроза распространения на рядом стоящие здания в поселке Трусово Наримановского района», — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что подобный пожар наблюдался в том же посёлке Трусово 2 июля. Пожарные оперативно ликвидировали возгорание на площади 800 кв. м.

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