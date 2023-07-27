На Ставрополье машина столкнулась с электричкой, есть погибшие

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Легковой автомобиль столкнулся с локомотивом электрички на железнодорожном переезде в Ставропольском крае, погибли два человека, сообщило региональное управление ГИБДД.
В ведомстве пояснили, что водитель автомобиля Лада проехал на запрещающий сигнал светофора, допустив столкновение с локомотивом. Электричка протащила по путям машину несколько метров. Травмы, которые получили водитель и пассажир оказались не совместимыми с жизнью. Погиб водитель легковушки и его мать.
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Анастасия Крестьянова