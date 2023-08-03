На Ставрополье ребёнок потерял зрение из-за побоев ровесников в детском лагере

Фото: iStock/mputsylo
Мальчика избили до слепоты его сверстники в лагере в Невинномысске.
Об этом рассказала родственница пострадавшего ребёнка в «Подслушано Невинномысск».
2 августа в детском лагере «Гренада» на мальчика после отбоя напали несколько детей. Они его били мокрым полотенцем, который был связан в узел. Удары приходились прямо в глаза.
Раменские врачи вернули зрение внезапно ослепшей молодой матери
Подольские врачи спасли слух пациентке, удалив редкую опухоль
Жительница Тюменской области ослепла на один глаз из-за ссоры с дворником
2 августа в детском лагере «Гренада» на мальчика после отбоя напали несколько детей. Они его били мокрым полотенцем, который был связан в узел. Удары приходились прямо в глаза.
«Сейчас он находится в глазной микрохирургии в Ставрополе, видит только контуры предметов и неизвестно будет ли он видеть дальше. Врачи ничего не могут сказать», — рассказала девушка.По её словам, вожатых не было рядом, дети были предоставлены сами себе. Сестра пострадавшего ребёнка просит привлечь к ответственности всех, кто виновен в случившемся.
«В отрядах перемешаны дети из неблагополучных семей, что как минимум должно настораживать руководство», — своё мнение выразила родственница мальчика.Читайте также:
Раменские врачи вернули зрение внезапно ослепшей молодой матери
Подольские врачи спасли слух пациентке, удалив редкую опухоль
Жительница Тюменской области ослепла на один глаз из-за ссоры с дворником
Мария Фирсова