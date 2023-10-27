На Таганской площади в Москве рейсовый автобус столкнулся с легковушкой

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В центре столицы пассажирский автобус столкнулся с легковушкой, об этом сообщает Telegram-канал «Москва 24».
На опубликованных в интернете кадрах видно, что у легковой машины полностью разгромлен бампер, его части валяются по всей проезжей части.
Информация о причинах аварии и возможных пострадавших в настоящий момент уточняется.
Движение в районе Таганской площади сильно затруднено из-за ДТП.
Сегодня водитель автомобиля «Газель» не заметил пешехода во время движения назад и наехал на женщину. Она скончалась на месте от полученных травм, следует из данных прокуратуры Москвы. Отмечается, что трагедия произошла на улице Вавилова в Донском районе Москвы.
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Информация о причинах аварии и возможных пострадавших в настоящий момент уточняется.
Сегодня водитель автомобиля «Газель» не заметил пешехода во время движения назад и наехал на женщину. Она скончалась на месте от полученных травм, следует из данных прокуратуры Москвы. Отмечается, что трагедия произошла на улице Вавилова в Донском районе Москвы.
Читайте также:
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В ДНР военный «Урал» въехал в легковушку — погибло 4 человека, среди них ребенок
Евгения Парфентьева