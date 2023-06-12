На таиландском Пхукете стремительно распространяется неизвестный вирус

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Министерство здравоохранения Таиланда открыло на Пхукете Центр экстренной помощи. Основными симптомами вируса являются сильная диарея, спазмы желудка, рвота и субфебрильная температура.
Туристов просят тщательно мыть руки и не пить напитки со льдом, пишет "Московский Комсомолец".
Ранее сообщалось, что в Таиланде задержан подозреваемый в покушении на убийство россиянина. Telegram-канал Shot пишет, что 49-летнего Артура Легая, гражданина Казахстана, задержали рядом с билетной кассой в международном аэропорту Пхукета. Он пытался улететь из Таиланда.