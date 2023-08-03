На Тайване отменено более ста авиарейсов из-за тайфуна «Канун»

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Авиакомпаниям пришлось отменить 126 авиарейсов на Тайване.
Причиной стал тайфун «Канун», пишет ТАСС, ссылаясь на Центральное информационное агентство острова. Отменить пришлось 80 внутренних рейсов и 46 в китайские города и зарубежные страны.
Временно ограничено паромное сообщение между Тайванем и архипелагами. Также тайфун оборвал провода и вызвал другие аварии- примерно 1,7 тыс. тайваньских домохозяйств отвались без света.
В данный момент тайфун находится в 290 км к северо-востоку от Тайваня. В его центре ветер достигает 53 м/с.
В ночь на 4 августа тайфун опасно приблизится к Тайваню, но спустя несколько часов поменяет направление и удалится от острова на северо-восток.
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Временно ограничено паромное сообщение между Тайванем и архипелагами. Также тайфун оборвал провода и вызвал другие аварии- примерно 1,7 тыс. тайваньских домохозяйств отвались без света.
В ночь на 4 августа тайфун опасно приблизится к Тайваню, но спустя несколько часов поменяет направление и удалится от острова на северо-восток.
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Мария Фирсова