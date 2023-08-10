На Тайване у истребителя загорелся двигатель

Фото: istockphoto/Milous
Во время показательных полетов истребитель IDF ВВС Тайваня пошёл на аварийную посадку из-за загоревшегося двигателя.
Новостное агентство Focus Taiwan пишет, что истребитель совершил аварийную посадку рядом с городом Тайчжун, где располагается база ВВС Цинцюаньган.
Здесь сегодня проходят показательные полеты ВВС Тайваня. Очевидцы рассказывают, что возгорание случилось почти сразу после набора истребителем высоты. Диспетчеры связались с пилотом и проинформировали его о пламени. После чего самолёт пошёл на посадку.
Истребители IDF местного производства входят в состав вооружения Тайваня 31 год, с 1992-го.
IDF является основной моделью воздушного флота острова наряду с французскими Mirage-2000 и американскими F-16.
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Здесь сегодня проходят показательные полеты ВВС Тайваня. Очевидцы рассказывают, что возгорание случилось почти сразу после набора истребителем высоты. Диспетчеры связались с пилотом и проинформировали его о пламени. После чего самолёт пошёл на посадку.
IDF является основной моделью воздушного флота острова наряду с французскими Mirage-2000 и американскими F-16.
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Военный эксперт Дандыкин заявил о неуязвимости новых ракет РВВ-МД2, созданных для Су-57
Мария Фирсова